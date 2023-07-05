Матвиенко просит Минпромторг взять контроль над всем российским этанолом

Наряду с этиловым спиртом для напитков в обороте находится абсолютно идентичный этиловый спирт для медицины. Необходимо ввести акциз на весь этиловый спирт в России, считает Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести акциз на весь производящийся в России этиловый спирт. Свое предложение она высказала в ходе встречи членов совета палаты Совета Федерации с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет Forbes. Она утверждает, что из этих излишков было произведено 13 млн декалитров нелегальной водки и другой спиртосодержащей продукции. Потери бюджета оцениваются в 32 млрд руб.

Основная проблема в том, что наряду с тем этиловым спиртом, который производится для алкогольной продукции и облагается высоким акцизом, в обороте находится абсолютно идентичный по своим свойствам этиловый спирт, который производится для нужд медицинской, парфюмерно-косметической отраслей и не облагается акцизом. По ее словам, разница в цене этих спиртов составляет более 80%. При этом в 2022 г. нужды медицины составляли 1,6 млн декалитров медицинского спирта, а его было произведено 6,8 млн декалитров, в четыре раза больше реальной потребности, отметила Матвиенко:

Для того чтобы кардинально исправить эту ситуацию — она обсуждается уже несколько лет, но ничего не двигается, наши законы не продвигаются, — необходимо обложить акцизом весь производящийся в стране этиловый спирт, выровнять, чтобы не было вот этой разницы и дешевого этилового спирта для нелегальной водки.

Также Матвиенко предложила денатурировать метанол, то есть изменять его по вкусу, цвету или запаху. По ее словам, химики подтверждают, что такая возможность есть, но «мощное лобби всячески этому противодействует, находит тысячу несуществующих причин». Контроль за производством и оборотом метанола Матвиенко предложила передать от Минздрава к Минпромторгу.

Мишустин, в свою очередь, сообщил, что правительство рассмотрит предложения по акцизам.

В начале июня жители нескольких регионов России отравились суррогатным алкогольным напитком под брендом «Мистер Сидр», рассказывал DK.RU. На 17 июня Минздрав сообщал о 36 погибших в результате отравления, еще несколько десятков людей пострадали. По данным МВД, в «Мистере Сидре», изъятом в торговых точках, нашли примеси смертельно опасных метанола и этилбутирата.