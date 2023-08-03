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«Брусника» собирается построить большой хоспис на Уралмаше

«Брусника» собирается построить большой хоспис на Уралмаше
Иллюстрация: документация проекта

Существующий хоспис на ул. Челюскинцев может принять лишь 55 человек, проектируемый сегодня — 185. Девелопер рассчитывает реализовать проект на условиях государственно-частного партнерства.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Девелопер «Брусника» завершает проектирование паллиативного центра на Уралмаше. Он сможет принять 185 человек, существующий хоспис на Челюскинцев — только 55 (его собираются снести после запуска нового).

Новый центр будет похож на отель длительного пребывания или дом отдыха. Первый этаж здания займет лобби, со второго по шестой этаж разместятся отделения паллиативной помощи с палатами, на седьмом этаже будут административные помещения.

«Брусника» собирается построить большой хоспис на Уралмаше 1

Документация проекта

Сейчас мы обсуждаем с региональными властями возможность реализации проекта на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). В случае успешного завершения переговоров мы приступим к реализации проекта уже в 2024 году, — сказала директор «Брусники» в Екатеринбурге Наталия Лушникова (цитата по РБК).

Напомним, вопрос о судьбе хосписа на Челюскинцев возник в связи с его расположением в зоне жилой застройки, которую ведет «Брусника» на участке у Макаровского моста.

Отделение паллиативной помощи ЦГБ №2 находится в границах площадки, которую мы осваиваем по договору развития застроенных территорий. Сейчас мы обсуждаем с региональными властями возможность реализации проекта ГЧП, предполагающего строительство современного паллиативного центра на территории ГКБ №14 на Уралмаше. Предположительно он будет почти в три раза больше существующего. Решать вопрос о передаче нам участков мы будем только после запуска нового медучреждения в эксплуатацию, — прокомментировала ситуацию Наталия Лушникова в феврале 2022 г.

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Автор: Виктория Говорковская
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