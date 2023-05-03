Не только построить, но и продать. Рейтинг девелоперов Екатеринбурга по объему продаж
Названы компании-лидеры по реализации квартир в I квартале 2023 г., а также новые ЖК и кварталы, интересующие горожан больше всего.
В марте 2023 г. объем предложения на первичном рынке многоквартирного жилья в Екатеринбурге составлял 1 млн 269 тыс. кв.м. Это на 51% больше показателя 2022 г. В стадии строительства в городе еще примерно 3,8 млн кв.м. квартир.
По данным аналитического сервиса ОБЪЕКТИВ.РФ, наиболее успешными девелоперами по реализации квартир в I квартале 2023 г. в Екатеринбурге стали:
Лидер рынка, TEN Девелопмент, за I квартал 2023 г. реализовал более 33,8 тыс. кв.м. жилой недвижимости. Наиболее востребованными объектами застройщика оказались ЖК «Русь» на ВИЗе, квартал «Екатерининский парк» в центральной части города и ЖК «Основинские кварталы» в Пионерском районе. Сегодня в стадии реализации у застройщика находится 8 жилых комплексов, представленных в классах комфорт и бизнес.
ГК КОРТРОС реализовано более 25 тыс. кв.м. Девелопер строит только в Академическом районе, максимальный интерес покупатели проявили к кварталам «Олимпика», «Кварталы конструктивизма» и «Eleven». В марте предложение новостроек от ГК Кортрос пополнил новый квартал комфорт-класса — «Первый Академ».
«Атомстройкомплекс» по итогам 1 квартала 2023 г. реализовал более 23 тыс. кв.м. жилья. Максимальное число сделок было зафиксировано в ЖК «Просторы» на Уктусе, ЖК Discovery Residence в районе Втузгородок и «Квартале энтузиастов» на Эльмаше.
Группа ЛСР реализовала более 20 тыс. кв.м. жилой недвижимости. Лидерами по количеству сделок стали ЖК «Хрустальные ключи» в Компрессорном, ЖК «Меридиан» и ЖК «Мичуринский» на Широкой речке.
Тюменская «Брусника» реализовала за указанные период 17 тыс. кв.м. жилья. Максимальный интерес покупателей в начале года вызвали квартал «Депо» на Сортировке, «Южные кварталы» на Юго-Западе и жилой комплекс в Академическом районе.
СПРАВКА
Напомним, ранее DK.RU писал, что активность на рынке новостроек растет, но еще быстрее растет объем предложения. За год число нереализованных студий увеличилось на 90%.
Также ранее сообщалось, что цена квартир в новостройках Екатеринбурга за три года выросла на 60%.