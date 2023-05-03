Не только построить, но и продать. Рейтинг девелоперов Екатеринбурга по объему продаж

Названы компании-лидеры по реализации квартир в I квартале 2023 г., а также новые ЖК и кварталы, интересующие горожан больше всего.

В марте 2023 г. объем предложения на первичном рынке многоквартирного жилья в Екатеринбурге составлял 1 млн 269 тыс. кв.м. Это на 51% больше показателя 2022 г. В стадии строительства в городе еще примерно 3,8 млн кв.м. квартир.

По данным аналитического сервиса ОБЪЕКТИВ.РФ, наиболее успешными девелоперами по реализации квартир в I квартале 2023 г. в Екатеринбурге стали:

Лидер рынка, TEN Девелопмент, за I квартал 2023 г. реализовал более 33,8 тыс. кв.м. жилой недвижимости. Наиболее востребованными объектами застройщика оказались ЖК «Русь» на ВИЗе, квартал «Екатерининский парк» в центральной части города и ЖК «Основинские кварталы» в Пионерском районе. Сегодня в стадии реализации у застройщика находится 8 жилых комплексов, представленных в классах комфорт и бизнес.

ГК КОРТРОС реализовано более 25 тыс. кв.м. Девелопер строит только в Академическом районе, максимальный интерес покупатели проявили к кварталам «Олимпика», «Кварталы конструктивизма» и «Eleven». В марте предложение новостроек от ГК Кортрос пополнил новый квартал комфорт-класса — «Первый Академ».

«Атомстройкомплекс» по итогам 1 квартала 2023 г. реализовал более 23 тыс. кв.м. жилья. Максимальное число сделок было зафиксировано в ЖК «Просторы» на Уктусе, ЖК Discovery Residence в районе Втузгородок и «Квартале энтузиастов» на Эльмаше.

Группа ЛСР реализовала более 20 тыс. кв.м. жилой недвижимости. Лидерами по количеству сделок стали ЖК «Хрустальные ключи» в Компрессорном, ЖК «Меридиан» и ЖК «Мичуринский» на Широкой речке.

Тюменская «Брусника» реализовала за указанные период 17 тыс. кв.м. жилья. Максимальный интерес покупателей в начале года вызвали квартал «Депо» на Сортировке, «Южные кварталы» на Юго-Западе и жилой комплекс в Академическом районе.

СПРАВКА *Рейтинг составлен на основании данных Росреестра по договорам ДДУ\ДУПТ актуальных на 08.04.2023 г., а также договорам ДКП, зафиксированным в экспертном опросе ключевых игроков рынка. Рейтинг сформирован согласно расчету сделок по дате заключения договора. Места рейтинга распределены по объему реализованных кв.м. жилой недвижимости. **данные по договорам ДДУ\ДУПТ на основании базы Росреестра согласно выгрузке от 08.04.2023 г.

Напомним, ранее DK.RU писал, что активность на рынке новостроек растет, но еще быстрее растет объем предложения. За год число нереализованных студий увеличилось на 90%.

Также ранее сообщалось, что цена квартир в новостройках Екатеринбурга за три года выросла на 60%.