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В Казахстане откроется более 170 магазинов «Жизньмарт»

В Казахстане откроется более 170 магазинов «Жизньмарт»
Иллюстрация: телеграм-канал Ивана Зайченко

Запуски будут происходить в течение трех лет. 110 магазинов сети откроется в Алматы, 72 — в Астане. В настоящий момент по всей России работает порядка 150 точек «Жизньмарт».

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Владелец сети «Жизньмарт» Иван Зайченко сообщил о подписании договора мастер-франшизы на Казахстан в своем телеграм-канале. У магазинов (180) будет один владелец, развивающий сеть самостоятельно. Ему предоставлены права на открытие точек по всему Казахстану.

Напомним, что Иван Зайченко открыл первый продуктовый магазин в Екатеринбурге в марте 2019 г. на ул. Шейнкмана.   

Он рассказывал DK.RU о концепции своего ритейл-проекта и о том, почему решил пойти в продуктовый ритейл:

По моим впечатлениям, торговые сети сильно увлеклись ценовыми войнами, забыв о качестве, пользе продуктов, удобстве и ассортименте. Все мы имеем потребительский опыт. Я часто хожу в магазины и меня бесит то, что там происходит. Причем не устраивает не столько сервис, сколько ассортимент товаров. Более-менее интересные продукты можно найти в «Гиперболе» и «Метро». В других случаях я провожу в магазине полчаса, хожу из одного отдела в другой и не могу понять, что хочу купить. Многие продукты мне не нравятся, не нравится ассортимент. Из-за этой боли у меня и появилась идея запустить свою сеть продуктовых магазинов.

Ранее DK.RU сообщил, что миллиардер Алексей Мордашов планирует купить уральскую сеть магазинов «Монетка». Предмет возможной сделки — 2 тысячи дискаунтеров общей площадью почти 590 тыс. кв. м, расположенных в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах УрФО, а также четыре распределительных центра.

Автор: Виктория Говорковская
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