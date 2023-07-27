Миллиардер Алексей Мордашов планирует купить уральскую сеть магазинов «Монетка»

Предмет возможной сделки — 2 тысячи дискаунтеров общей площадью почти 590 тыс. кв. м, расположенных в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах УрФО, а также четыре распределительных центра.

Федеральный ритейлер «Лента», основным акционером которого является «Севергрупп» Алексея Мордашова, ведет переговоры о покупке уральской сети магазинов «Монетка», сообщил «Ъ».

Миллиардер заинтересовался «Монеткой», поскольку ее рентабельность оказалась выше, чем у ряда федеральных игроков рынка. По оценке «Infoline-Аналитики», выручка компании в 2022 г. составила 177,7 млрд руб. (+28% к результату 2021 г.).

Если сделка состоится, магазины «Монетка» (их 2032) продолжат работать под своим брендом. Это же название могут получить супермаркеты пермской сети «Семья», которую «Лента» купила в 2021 г. за 2,45 млрд руб.

Торговая сеть «Монетка» была основана в Екатеринбурге в 2001 г. Ею владеет бизнесмен Роман Заболотнов.

«Лента» — одна из крупнейших российских розничных сетей. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге. Она управляет 259 гипермаркетами, 568 супермаркетами и магазинами «Мини Лента» более чем в 200 населенных пунктах России. В 2022 г. выручка «Ленты» составила 537 млрд руб.

Ранее основатель сети «Елисейский» Александр Оглоблин отметил, что развивать локальный продуктовый ритейл стало невыгодно. И этот тренд наблюдается по всей стране.

Сам бизнесмен в течение нескольких лет последовательно сокращал количество супермаркетов «Елисей». В мае 2023 г. стало известно о закрытии гастронома «Елисейский» в ТЦ «Европа». В июне 2022 г. Александр Оглоблин сдал сети «Монетка» помещения магазинов на ул. Шейнкмана и ул. Машинной. Сейчас в Екатеринбурге остался один супермаркет сети (в 2019 г. их было 22).