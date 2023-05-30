Александр Оглоблин закроет гастроном «Елисейский» в ТЦ «Европа»

Магазин проработал в ТЦ шесть лет. Бизнесмен вынужден от него отказаться из-за строительства комплекса зданий ФСБ и намерения руководства «Европы» изменить функциональное назначение подземного этажа.

Гастроном «Елисейский» в торговом центре «Европа» закроется 18 июня. Одной из причин прекращения работы на этой площадке стало резкое снижение покупательского трафика. Основатель сети «Елисейский» Александр Оглоблин связывает его со строительством комплекса зданий ФСБ на ул. Вайнера, движение по которой было перекрыто.

Поскольку ограничения движения планируются до 2024 г., то, по нашим прогнозам, у нас будет грустно еще около года. Мы общались с руководством торгового центра по поводу возможности снижения арендной платы, но, с их слов, это невозможно, — отмечает Александр Оглоблин (цитата по 66.RU).

Кроме того, руководство ТЦ «Европа» хочет открыть паркинг на тех площадях, где сейчас расположен гастроном. Он изначально был предусмотрена проектом, но до сих пор администрация комплекса предпочитала сдавать их в аренду.

По словам Александра Оглоблина, оставшиеся четыре гастронома сети «Елисейский» продолжат работу.

Бизнесмен собирается расширить производство фабрики готовой еды (выпускает продукцию под брендом «Февронья»), увеличив производительность в полтора-два раза. Также в планах — развитие нового бренда готовой еды без консервантов, глутамата натрия и трансжиров — «Есть.Жить.Любить».

Напомним, что в последние несколько лет Александр Оглоблин последовательно сокращал количество супермаркетов «Елисей». В июне 2022 г. он сдал сети «Монетка» помещения магазинов на ул. Шейнкмана и ул. Машинной. Сейчас в Екатеринбурге остался один супермаркет сети (в 2019 г. их было 22).

По мнению предпринимателя, развивать локальный продуктовый ритейл стало невыгодно. Такой тренд наблюдается по всей стране.

В то же время он верит в перспективность направления готовой еды: