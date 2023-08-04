«Думаю, спрос на премиальное жилье в Екатеринбурге останется стабильным»

Коммерческий директор компании «Форум-групп» Михаил Ерофеев — о развитии квартала Forum City, новых объектах и о том, как меняются предпочтения резидентов.

Застройщик «Форум-групп» завершает строительство Forum City на месте бывшего Центрального рынка. Сейчас компания возводит девятый дом квартала — предполагается, что в нем будет более 30 этажей и он станет самым высоким. Ввод в эксплуатацию запланирован на июнь 2025 г. В доме будет 150 квартир — треть уже распродана.

Коммерческий директор компании «Форум-групп» Михаил Ерофеев рассказал журналистам об особенностях квартала, его будущем и о том, как застройщику удалось минимизировать негативное влияние экономических факторов на реализацию проекта. О самом интересном — на DK.RU.

Напомним, архитектурный проект жилого квартала разработало нидерландское бюро LEVS architecten. До этого к работе над проектом привлекали отечественных проектировщиков, но все как один предлагали возвести жилой комплекс в форме квадрата с закрытым двором. Архитекторы из Голландии предложили возвести башни. Сначала концепция вызвала определенные опасения — не будет ли во дворе слишком тесно? Но после поездки в Амстердам, где реализованы подобные архитектурные проекты, идею решили взять в работу.

Тогда мы сошлись на том, что концепция закрытого квартала нам не подходит. В таком формате мы начали строить «Тихвин» в начале нулевых. На тот момент на рынок выводили «Ривьеру» и «Макаровский», которые тоже возводились в формате квартальной застройки. Нам же хотелось привлечь более молодую аудиторию — людей 35-45 лет. Сейчас я смотрю на наших резидентов и понимаю, что мы все сделали правильно, — рассказывает Михаил Ерофеев.

Внешние фасады домов, которые выходят на прямую улицу Радищева, выполнены жестко под 90 градусов с использованием кирпича. Внутри квартала фасады округлые, мягкие, сами дома — разной этажности, за счет этого визуально жители не чувствуют себя в замкнутом пространстве.

Во дворе Forum City обустроили полноценный парк, для которого привезли взрослые деревья из немецких питомников. Здесь же открыли летнее кафе, которое доступно только для жителей комплекса. Зеленые террасы появились и на кровлях жилых домов — они доступны резидентам в теплое время года, а при необходимости они могут арендовать их для семейных мероприятий.

За время строительства жилого комплекса выросли и цены, и площади квартир. Так, в 2017 г. при проектировании учитывался спрос на небольшие объекты. Когда начали проектировать вторую очередь — заметили, что вырос интерес к квартирам в 110-120 кв. м, и перестроились под требования рынка.

Сейчас мы видим, что в девятой очереди хорошо разошлись квартиры в 180-200 кв. м. Активно приобретается и небольшое жилье по 70 кв. м — в качестве инвестиционного. Знаю, что квартиры для перепродажи покупались и в других секциях, и кто-то наверняка выиграл от роста цен. В 2018 г., когда мы открыли продажи, стоимость квадрата в среднем составляла 120-130 тыс. руб. за кв. м, сейчас — более 240 тыс. руб., — отметил Михаил Ерофеев.

Как на строительство повлияла экономическая ситуация, сложности с импортными поставками?

— Клинкер мы закупали в Германии. Когда началась СВО, немцы сами нам позвонили и предложили сделать опережающую поставку. Алюминий везли из Словении — там тоже удалось решить вопрос. Поэтому у нас практически не возникло сложностей, вся инженерия была своевременно закуплена. Девятый дом будет таким же, как и остальные.

Единственная проблема была связана с уходом компании Otis. Мы три-четыре месяца искали нового поставщика лифтового оборудования. Не удивлюсь, если лифты, которые мы закупили, сделал тот же Otis, но они оказались на рынке под другим шильдиком.

Нам также удалось себя обезопасить от резкого изменения цен за счет того, что мы подписывали контракты с фиксированным курсом евро.

Вы уже сказали, что квартиры хорошо продаются. А как оцениваете спрос на коммерческие помещения в комплексе?

— Он достаточно высокий, стоимость аренды за последнее время выросла процентов на 30. В основном мы видим спрос на помещения под магазины. Также на рынке есть интерес к объектам, которые могут быть использованы под офисы. В частности — со стороны москвичей. Но здесь мы неконкурентоспособны: люди ищут помещения в 1,5-2 тыс. кв. м, а у нас самая большая площадь — 600 кв. м, это другая концепция.

Что касается обещепита, для размещения таких арендаторов необходимо заранее обеспечить помещения инженерными коммуникациями с определенными параметрами. В девятом доме мы запроектировали две точки общепита.

Какие еще новые общественные объекты появятся на территории Forum City?

— Ранее анонсированный проект, который получил условное название «маркет», мы обязательно реализуем. Но сначала необходимо ввести помещение.

Изначально у нас была миксовая концепция «лайфстайл», мы планируем ее придерживаться. Нужно сделать так, чтобы люди приходили в маркет не только в пятницу вечером и по выходным, но также находились там с 10 утра по будням. Уже решено, что одной из точек станет магазин федеральной сети парфюмерии Molecule — надеюсь, он откроется в декабре.

Кроме этого, в следующем году мы планируем строительство детского сада. А в перспективе на месте, где сейчас находится строительный городок, построим наземный многоэтажный паркинг. У нас уже есть подземный паркинг примерно на 400 мест, большая часть из них распродана. Мы оставили несколько машиномест для жителей девятого дома, но я думаю, что за них будет битва. В здании паркинга на первом этаже планируем обустроить коммерческие помещения, а наверху — офисное здание.

Насколько серьезная сейчас конкуренция между застройщиками в премиум-сегменте в Екатеринбурге?

— На мой взгляд, таких проектов на рынке немного: «Макаровский», «Александровский сад», «Ленина, 8», «На Хохрякова». Еще один ЖК строится рядом с Hyatt — башня «19/05», но там заоблачный ценник в 300 тыс. руб. за кв. м. Квартир в продаже немного. У нас тоже осталось около 50 штук. И если кто-то найдет место и начнет строить премиальный жилой комплекс — спрос будет. Люди готовы покупать такое жилье, думаю, спрос останется стабильным.

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