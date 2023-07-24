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Екатеринбург признан городом с самыми высокими новостройками

Екатеринбург признан городом с самыми высокими новостройками
Иллюстрация: DK.RU

По высоте строящегося жилья он опережает даже Москву, которая считается самым высотным городом страны. Но столица в рейтинге не попала даже на второе место.

#РЕЙТИНГИ#НОВОСТИ

По данным аналитиков платформы bnMAP.pro и «БЕСТ-Новострой», средняя максимальная высотность проектов на первичном рынке жилья в Екатеринбурге составляет 23,8 этажей. По показателю высотности столица Среднего Урала занимает первое место в стране.

Второе место, по мнению аналитиков, занимает Уфа — здесь средняя максимальная высотность новостроек составляет 22,9 этажа.

Москва занимает только третью строчку рейтинга максимальной этажности со средним показателем 22,8 этажа в строящихся новостройках. Конечно, в столице больше высотных зданий, чем в других городах нашей страны, но много и проектов на первичном рынке с меньшим количеством этажей. За счет большого количества проектов и получилась такая цифра, — цитирует слова основателя «БЕСТ-Новострой» Ирины Доброхотовой.

Между тем, северная столица России занимает последнее место в рейтинге — средняя этажность новостроек в Санкт-Петербурге в настоящий момент составляет 13,1 этажа.

Ранее DK.RU рассказывал, что власти Екатеринбурга утвердили проект планировки территории в границах пр. Ленина – ул. Карла Либкнехта – ул. Красноармейская – ул. Малышева. В этом квартале вскоре начнется строительство небоскреба «Высоцкий – 2» по проекту архитектурного бюро «Старт» экс-главного архитектора города Андрея Молокова. Многоэтажка получит название «Парус».

Также DK.RU сообщал о планах по строительству двух жилых небоскребов в «Екатеринбург-Сити» на улице Бориса Ельцина. Для этого компании «УГМК-Застройщик» необходимо добиться смены назначения земли с «общественно-деловой зоны» в «многоэтажную жилую застройку». В стеклянных высотках смогут поселиться 1 579 человек.

Автор: Елизавета Порошина
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