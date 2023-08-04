Новые правила для ритейла. Магазины обяжут указывать цену за килограмм или литр товара

Если раньше в пачке масла было 200 г, то сегодня за ту же цену продают лишь 170 г. Чтобы не вводить покупателя в заблуждение, магазины должны будут указывать стоимость товара за килограмм.

Госдума в октябре рассмотрит законопроект «О внесении изменения в статью 10 закона РФ «О защите прав потребителей», в котором предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за 1 кг или 1 л.

Как пишут «Известия», законопроект получил положительный отзыв правового управления Государственной думы. В профильном комитете по промышленности и торговле подтвердили, что законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию и может быть принят в первом чтении.

Автор законопроекта вице-спикер Госдумы Борис Чернышов объяснил, что указание стоимости товара в пересчете на литр или килограмм — справедливо:

Россияне привыкли по традиции покупать эталон объема или веса товара, например литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается. Например, вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо 1 л — 900 или 800 мл. Ситуация вызывает раздражение и недоверие потребителей.

Депутат добавил, что за неисполнение закона торговым сетям будет грозить штраф.

Зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш одобряет инициативу коллег, по его словам людям будет проще выбирать товар, исходя из соображения цена–качество:

Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже. Но с первого взгляда это неочевидно.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ рассказал, что добивался введения таких правил с конца 2020 г. :

Всё больше людей сегодня выбирают то, что дешевле. Как правило, они покупают привычные продукты, например, я всегда покупал масло 200 г в пачке, но сейчас оно уже есть и по 170–180 г.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов говорит, что сама по себе инициатива хорошая, но вопрос в том, как она будет реализована:

На ценнике увеличится количество информации, которая будет хуже читаться и восприниматься, — отметил общественник.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев добавил, что в Ассоциации компаний розничной торговли в курсе законопроекта:

Однако применение предложенных норм приведет к усложнению информации о ценах для покупателей и росту издержек розничных операторов. В связи с этим представляется весьма затруднительным пересчитывать вручную в абсолютные килограммы и литры стоимость товаров в «мелкой упаковке» непосредственно на предприятии торговли. Это приведет к значительному удорожанию процессов выкладки товаров и изготовления ценников, — отметил Караваев.

Ранее DK.RU рассказывал, что средняя рентабельность крупнейших торговых сетей по чистой прибыли сократилась на 0,4 п. п. до 2,4% по итогам 2022 г. Падение маржи крупных игроков связано с изменением ассортимента, на полках все больше товаров, которые продаются по промоакциям, а стоимость логистики растет.