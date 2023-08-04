«Можно созваниваться годами и все впустую, а можно приехать, выпить чаю и договориться»

Лучше учиться на опыте коллег, а не на собственных набитых шишках. Екатеринбургским бизнесменам рассказали, как найти партнеров по бизнесу в Турции.

В Екатеринбурге прошла встреча проекта «Екатеринбург международный», которая была посвящена Турции. Организаторы СОФПП, администрация Екатеринбурга и Екатеринбургский центр развития предпринимательства. Цель проекта — наращивать международное сотрудничество с наиболее благоприятными для этого странами.

Турция очень удобно расположена для торговли с Россией. Здесь есть порты, аэропорты, железнодорожные и автомобильные магистрали. Она также интересна российскому бизнесу для транзита товаров в Европу и США.

За последние три года при нашем содействии с Турцией было заключены экспортные контракты на сумму более $90 млн. В первом полугодии 2023 г. наши предприниматели заключили порядка 40 экспортных контрактов на сумму $40 млн — это примерно столько же, сколько за аналогичный период прошлого года, — рассказала заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Анна Вяткина.

Эксперты по международной деятельности поделились опытом выстраивания торгово-экономических связей с этой страной. Советы от Екатерины Озбилек, основателя маркетингового агентства в Стамбуле SIMPLEIST, — как вести бизнес в Турции (опубликованы также Центром поддержки экспорта Свердловской области).

Не предлагать никакой коммерческой деятельности, которая нарушит единство страны, во всех остальных вопросах с турками можно найти золотую середину.

Доверие является одним из основных понятий в деловой жизни Турции. Важно создать надежный имидж, прежде чем вести дела с турками.

Не торопитесь, наберитесь терпения, механизм принятия решений в Турции может работать медленно.

Пейте турецкий чай вместе с партнерами. Как можно больше нетворкинга! Личные отношения могут открыть важные двери в деловой жизни.

Следует обратить внимание на правила приветствия, правила поведения за столом, жесты и мимику, используемый стиль, национальные и религиозные ценности.

Турки не любят заносчивости и высокомерия. Пока вы ведете себя уважительно и честно, у вас не будет проблем при ведении бизнеса с турками.

Культура торга. Даже если вы покупаете сырье, например, как владелец компании, работающей в Турции, вы можете договориться о цене с компанией, из которой вы будете поставлять сырье.

Стандарты западных стран в отношении этикета в деловой жизни справедливы и для Турции.

На удаленке устойчивый бизнес с турками построить нельзя. Наездами вопросов не решить, надо стоять двумя ногами в стране. Наем персонала — ключевая задача.

Советы от Рената Хасанова, директора компании Ural Consulting Group Danismanlik ve Dis Ticaret Limited Sirketi:

Не нужно отказываться от логистики через Турцию, считая, что это дорого. Надо сделать запрос: могут быть очень интересные предложения по ценам, связанные с факторами, которые невозможно предугадать.

Надо понимать, что будут потери при конвертации валют. Расчеты в Турции — только в лирах.

Важна убедительность легенды. Важно, чтобы на упаковках не было информации на кириллице, указания на сайт компании в зоне RU. Лучше создать новый сайт, который не будет указывать на Россию.

В Турции как в восточной стране важно личное общение. Можно переписываться и перезваниваться годами. Но вы приедете в страну, выпьете с партнерами чаю с пахлавой и договоритесь о сотрудничестве.

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