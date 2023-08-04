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«Можно созваниваться годами и все впустую, а можно приехать, выпить чаю и договориться»

«Можно созваниваться годами и все впустую, а можно приехать, выпить чаю и договориться»
Иллюстрация: DK.RU

Лучше учиться на опыте коллег, а не на собственных набитых шишках. Екатеринбургским бизнесменам рассказали, как найти партнеров по бизнесу в Турции.

#ЭКСПОРТ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге прошла встреча проекта «Екатеринбург международный», которая была посвящена Турции. Организаторы СОФПП, администрация Екатеринбурга и Екатеринбургский центр развития предпринимательства. Цель проекта  наращивать международное сотрудничество с наиболее благоприятными для этого странами.

Турция очень удобно расположена для торговли с Россией. Здесь есть порты, аэропорты, железнодорожные и автомобильные магистрали. Она также интересна российскому бизнесу для транзита товаров в Европу и США.

«Можно созваниваться годами и все впустую, а можно приехать, выпить чаю и договориться» 1

За последние три года при нашем содействии с Турцией было заключены экспортные контракты на сумму более $90 млн. В первом полугодии 2023 г. наши предприниматели заключили порядка 40 экспортных контрактов на сумму $40 млн  это примерно столько же, сколько за аналогичный период прошлого года,  рассказала заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Анна Вяткина.

Эксперты по международной деятельности поделились опытом выстраивания торгово-экономических связей с этой страной. Советы от Екатерины Озбилек, основателя маркетингового агентства в Стамбуле SIMPLEIST,  как вести бизнес в Турции (опубликованы также Центром поддержки экспорта Свердловской области).

  • Не предлагать никакой коммерческой деятельности, которая нарушит единство страны, во всех остальных вопросах с турками можно найти золотую середину.
  • Доверие является одним из основных понятий в деловой жизни Турции. Важно создать надежный имидж, прежде чем вести дела с турками.
  • Не торопитесь, наберитесь терпения, механизм принятия решений в Турции может работать медленно.
  • Пейте турецкий чай вместе с партнерами. Как можно больше нетворкинга! Личные отношения могут открыть важные двери в деловой жизни.
  • Следует обратить внимание на правила приветствия, правила поведения за столом, жесты и мимику, используемый стиль, национальные и религиозные ценности.
  • Турки не любят заносчивости и высокомерия. Пока вы ведете себя уважительно и честно, у вас не будет проблем при ведении бизнеса с турками.
  • Культура торга. Даже если вы покупаете сырье, например, как владелец компании, работающей в Турции, вы можете договориться о цене с компанией, из которой вы будете поставлять сырье.
  • Стандарты западных стран в отношении этикета в деловой жизни справедливы и для Турции.
  • На удаленке устойчивый бизнес с турками построить нельзя. Наездами вопросов не решить, надо стоять двумя ногами в стране. Наем персонала  ключевая задача.

Советы от Рената Хасанова, директора компании Ural Consulting Group Danismanlik ve Dis Ticaret Limited Sirketi:

  • Не нужно отказываться от логистики через Турцию, считая, что это дорого. Надо сделать запрос: могут быть очень интересные предложения по ценам, связанные с факторами, которые невозможно предугадать.
  • Надо понимать, что будут потери при конвертации валют. Расчеты в Турции — только в лирах.
  • Важна убедительность легенды. Важно, чтобы на упаковках не было информации на кириллице, указания на сайт компании в зоне RU. Лучше создать новый сайт, который не будет указывать на Россию.
  • В Турции как в восточной стране важно личное общение. Можно переписываться и перезваниваться годами. Но вы приедете в страну, выпьете с партнерами чаю с пахлавой и договоритесь о сотрудничестве.

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Автор: Татьяна Юстус
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