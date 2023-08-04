Дорогу у «Калины» планируют открыть в августе. Правда, частично

Движение будет запущено по правой стороне развязки. Движение по старой развязке сохранится, пока не будут готовы левый и правый путепроводы.

Строители планируют в августе запустить движение по правому путепроводу транспортной развязки у концерна «Калина». Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Фактически компания ООО «АльмакорГруп» с нуля возводит два новых путепровода, которые идут параллельно действующему. По одному из них автомобили будут двигаться в сторону Тюменского тракта, по-другому — в сторону старого Сибирского тракта. На каждом путепроводе предусмотрено две полосы движения и пешеходная дорожка.

На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 53%. Завершены работы по монтажу несущих конструкций правого путепровода. Сегодня строители заняты устройством гидроизоляции, установкой шумозащитных экранов и барьерного ограждения, монтажом опор освещения. Также развернуты работы по устройству подъездов к путепроводу, идет подготовка основания дороги к дальнейшему устройству дорожных одежд.

Запустить автомобильное движение на правом путепроводе планируется в двадцатых числах августа, приурочив долгожданное событие к празднованию 300-летия Екатеринбурга.

На левой эстакаде строители завершили устройство опор. Ведутся работы по монтажу пролетных балок, а также работы по устройству подъездов к путепроводу. Движение планируется запустить осенью.

Движение по старой развязке сохранится, пока не будут готовы левый и правый путепроводы. Как только новые проезжие части примут транспортные потоки, строители займутся реконструкцией старого моста. Общая протяженность путепровода вместе с подъездными путями составит почти 10 км.

Благодаря реконструкции пропускная способность транспортной развязки увеличится более чем в два раза, с 5 тыс. автомобилей в час до 12 тыс.

Напомним, что работы у «Калины» начались в ноябре 2021 г., а проезд от улицы Куйбышева до Сибирского тракта закрыли 15 января 2022 г. Движение на участке собирались запустить 31 января 2023 г. Однако подрядчик, московская компания «АльмакорГруп», продлил сроки перекрытия проезда до 31 декабря 2023 г.

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