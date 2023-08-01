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Мэрия все же расселит самый депрессивный дом Екатеринбурга

Мэрия все же расселит самый депрессивный дом Екатеринбурга
Иллюстрация: 2ГИС

Дом, вплотную стоящий к развязке у концерна «Калина», все же признали аварийным. Его жители уже 12 лет пытались добиться расселения через суды.

#НОВОСТИ

Мэрия Екатеринбурга признала аварийным трехэтажный жилой дом в переулке Базовом, 4. Строение, которое в народе называют самым депрессивным домом в городе, будет изъято.

В постановлении главы города Алексея Орлова сказано, что мэрия изымает для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 123 кв. м и жилые помещения в жилом доме, расположенном на этом участке.

Застройка на участке не планируется, сейчас дом, ранее стоявший вплотную к проезжей части переулка Базового, находится вплотную к новой эстакаде развязки у концерна «Калина».

В доме до сих пор печное отопление, он пережил несколько пожаров, рядом нет никаких объектов социальной инфраструктуры, даже остановки общественного транспорта. Жильцы дома 12 лет пытались добиться расселения через суд.

Напомним, в начале года в мэрии Екатеринбурга анонсировали еще два проекта КРТ. На этот раз — и на юге города. Как рассказал замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Григорий Сурганов, первая площадка находится на ул. Летчиков: сейчас там расположено семь ветхих жилых домов, построенных в середине прошлого века. Под расселение попадает 98 жилых помещений.

Вторая площадка расположена в южной части города — на ул. Кварцевой. Там находится три ветхих и два аварийных дома. В общей сложности предстоит расселить 40 жилых помещений.

Ранее на DK.RU: «Работы по КРТ в Екатеринбурге нам хватит на ближайшие 20 лет»

Автор: Александра Клименко
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