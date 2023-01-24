В мэрии Екатеринбурга анонсировали еще два проекта КРТ. На этот раз — и на юге города

Как заявил замруководителя Главархитектуры Григорий Сурганов, площадки расположены в Железнодорожном и Чкаловском районах. Аукционы по территориям запланированы на лето 2023 г.

В администрации Екатеринбурга рассказали о новом этапе реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) города. В этом году началась подготовка двух новых площадок — в Завокзальном микрорайоне и на Уктусе.

Как рассказал замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Григорий Сурганов, первая площадка находится на ул. Летчиков: сейчас там расположено семь ветхих жилых домов, построенных в середине прошлого века. Под расселение попадает 98 жилых помещений.

Вторая площадка расположена в южной части города — на ул. Кварцевой. Там находится три ветхих и два аварийных дома. В общей сложности предстоит расселить 40 жилых помещений.

— Механизм программы останется прежним. Сначала специалисты администрации проведут публичные слушания, обсуждения и встречи, в рамках которых ответят на все вопросы горожан. После этого жители домов на этих площадках проголосуют за или против вступления в программу. В случае, если большинство из них поддержит включение в программу КРТ, аукционы по территориям пройдут летом 2023 г., — заявил Григорий Сурганов.

Напомним, в Екатеринбурге уже реализуются проекты КРТ жилых территорий. Аукционы по пилотным территориям состоялись летом прошлого года. Как ранее сообщал DK.RU, всего на торги было выставлено три участка, и все они находятся в северной части города:

Участок в границах улиц Шефской — Энтузиастов — Баумана ушел за 96,6 млн руб. Его приобрела компания «Страна Девелопмент». Во время торгов ценник вырос в 180 раз.

Во время торгов ценник вырос в 180 раз. Участок в границах Краснофлотцев — Донской — Корепина — Шефской достался компании «Астра» — девелопер заплатил за него 11,4 млн руб.

— девелопер заплатил за него 11,4 млн руб. А участок в границах улицы Донбасской — переулков Черниговского — Суворовского за 671 тыс. руб. выкупила «Брусника».

В конце прошлого года начался снос аварийных домов в границах этих территорий.

Первый — на территории бывшего завода Danone. «Группа ЛСР» приступила к сносу зданий бывшего молокозавода в конце октября прошлого года, а месте бывшего перерабатывающего предприятия планируют построить около 100 тыс. кв. м. жилья для 2,7 тыс. чел. и детский сад на 100 чел.

к сносу зданий бывшего молокозавода в конце октября прошлого года, а месте бывшего перерабатывающего предприятия планируют построить около 100 тыс. кв. м. жилья для 2,7 тыс. чел. и детский сад на 100 чел. Вторая площадка находится на ул. Черкасской. Сейчас там расположены автосалоны и автосервисы. Через несколько лет там планируют построить жилье, где сможет проживать около тысячи человек. Постановление о КРТ территории мэр Алексей Орлов подписал в конце ноября 2022 г.

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