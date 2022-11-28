В Екатеринбурге отдадут под КРТ промзону напротив мусульманского кладбища

Сейчас на площади 13,5 тыс. кв. м находятся автосалоны и автосервисы. Через несколько лет там планируют построить жилье, где смогут проживать около тысячи человек.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о комплексном развитии территории нежилой застройки на ул. Черкасской. Под нее планируют отдать участок площадью 1,35 га. Здесь могут появиться жилые объекты как среднеэтажной, так и многоэтажной застройки — предел по количеству этажей не установлен. Проект должен быть реализован в течение 5 лет с момента заключения договора о КРТ.

Плотность населения должна составить не более 846 чел. на гектар. Следовательно, после реновации на этой территории смогут проживать около 1 тыс. чел. В документах, опубликованных на сайте мэрии, указано, что застройщик должен будет обеспечить 224 парковочных места для жилой застройки. Если на территории, подлежащей КРТ, потребуется строительство детского сада, этим будут заниматься местные органы власти.

Участок под КРТ находится недалеко от развязки на Гурзуфской-Серафимы Дерябиной, напротив мусульманского кладбища. В настоящий момент в границах участка находятся 6 зданий, которые будущему застройщику жилья предстоит демонтировать. В их числе два автосалона — «Прайм авто» и «Селект Авто», который реализует автомобили с пробегом, а также здания автомастерских.

О том, что на площадке на ул. Черкасской планируют реализовать один из двух пилотных проектов КРТ нежилых территорий на форуме 100+ TechnoBuild говорил замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Григорий Сурганов.

Второй проект реализуется на территории бывшего завода Danone. Как ранее писал DK.RU, «Группа ЛСР» приступила к сносу зданий бывшего молокозавода в конце октября. До конца года площадку планируют полностью расчистить. На месте бывшего перерабатывающего предприятия планируют построить около 100 тыс. кв. м. жилья для 2,7 тыс. чел. и детский сад на 100 чел.

Ранее DK.RU также писал, что на окраине Екатеринбурга отдают под застройку земли у мечети. Два участка земли, позволяющие строить самые разные объекты, сданы в аренду на семь лет компании «Атлас Девелопмент». Что именно будет построено на этой территории — не уточняется.