Земли у мечети на окраине Екатеринбурга отдают под застройку

Два участка земли, позволяющие строить самые разные объекты, сданы в аренду на семь лет компании «Атлас Девелопмент». Платить за них ежегодно будут более 12 млн руб.

Фонд имущества Свердловской области опубликовал результаты торгов на право заключения договора аренды двух земельных участков у мечети «Рамазан». Один из них, 3480 кв.м., расположен вдоль ул. Димитрова, переходящей в Челябинский тракт, второй, 2954 кв.м., находится на ул. Революции. Сейчас на участках нет ничего, это просто заросшая бурьяном земля.

По итогам торгов земля на правах аренды на 88 месяцев (7 лет) перешла ООО, принадлежащему строительной компании «Атлас Девелопмент». В ходе торгов цена за участки поднялась более чем в 20 раз. Ежегодно за аренду двух участков организация будет платить суммарно по 12,6 млн руб.

О том, что будет построено на участках, пока не сообщается. Категория земель разрешает здесь строить почти все — от ТРЦ и гостиниц до высотных жилых домов.

Напомним, на прошедшей неделе стало известно, что в центре Екатеринбурга появится кампус горного университета. Проектирование кампуса Уральского государственного горного университета начнется в 2023 г. Реализовать проект помогут попечители вуза — РМК, УГМК, Газпромбанк, Уралмашзавод. Подробности проекта пока не раскрываются.

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