«Работы по КРТ в Екатеринбурге нам хватит на ближайшие 20 лет»

«Пока застройщикам интереснее участки в центральных районах, но постепенно мы перейдем и к окраинам». Андрей Чернышов — о том, какие площадки в ближайшее время ожидает реновация и что будет дальше.

Администрация Екатеринбурга в этом году планирует начать еще три проекта комплексного развития (КРТ) жилых территорий. Как уже писал DK.RU, речь идет о трех участках:

в границах ул. Летчиков — пер. Пугачевского (территория площадью 1,75 га, к расселению 7 домов),

(территория площадью 1,75 га, к расселению 7 домов), в границах ул. Кварцевой — Благодатской — Шишимской — Самолетной (0,9 га и 7 домов),

в границах ул. Вилонова — Учителей (2 га и 6 домов).

Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС-Урал заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Андрей Чернышов, в июле состоятся общие собрания жильцов. И если жители проголосуют за включение в программу КРТ, то аукционы пройдут в октябре. Чиновник также рассказал, как реализуются проекты, запущенные в прошлом году, и как подбираются новые площадки. DK.RU выбрал ключевые тезисы.

О механизмах расселения аварийного жилья

— До недавнего времени у нас было только два инструмента, которые позволяли нам решать проблему ветхого и аварийного жилья в Екатеринбурге.

Муниципальная программа. Она действует. Сейчас в ней 152 аварийных дома, которые нам осталось расселить за счет бюджетных средств. В 2011 г. появился новый институт — развитие застроенных территорий (РЗТ), который позволил решать эту проблему уже за счет средств инвесторов. С того времени муниципалитет заключил 36 договоров. В список попало 44 дома, и к настоящему моменту почти все они расселены.

Три года назад появился механизм КРТ. Пока его воспринимают как новый и неотработанный, но мы видим, что он действенный. Граждане с этим соглашаются. И в будущем мы планируем увеличивать объемы вовлекаемого в программу жилья.

О критериях отбора площадок для КРТ

— Сейчас в Екатеринбурге насчитывается около 300 ветхих домов. И старение жилищного фонда не останавливается. Пока мы работаем с существующими проектами, ветхими и аварийными могут стать еще 20 домов. Учитывая тот объем, который мы видим сейчас, работы по КРТ нам хватит на ближайшие 20 лет.

В программу КРТ мы включаем площадки с ветхими и аварийными домами, износ которых превышает 70%. Рядом могут быть и иные критериальные объекты. Согласно нормам Градостроительного кодекса РФ, это могут быть, например, деревянные дома с износом от 50% и объекты типового домостроения, работоспособное состояние которых ограничено.

Также в администрацию поступают обращения от застройщиков с просьбой рассмотреть ту или иную территорию для включения в программу. Если предложенная площадка соответствует критериям — мы берем ее в работу.

Процесс подготовки площадок достаточно трудоемкий, требует участия практически всех подразделений администрации города и профильных внешних учреждений. Происходит большое количество согласований. В целом подготовительный этап длится около шести-девяти месяцев, мы работаем над сокращением этих сроков.

О реализации стартовавших проектов

— В прошлом году у нас стартовало три проекта. После проведения аукциона администрация заключила договоры с застройщиками: «Страна Девелопмент», «Астра» и «Брусника». В конце прошлого года была утверждена документация по планировке территорий. Сейчас инвесторы непосредственно взаимодействуют с гражданами: предлагают квартиры, которые могут быть предоставлены взамен, либо выплачивают денежные компенсации.

Сейчас переселение с двух из трех площадок идет с опережением графика:

в границах Шефская — Энтузиастов — Баумана расселено семь из девяти домов, все они являются аварийными;

в границах Краснофлотцев — Донская — Корепина — Шефская расселение аварийных домов практически завершено, в работе остается одна комната;

в границах ул. Донбасская — пер. Черниговского — Суворовский переселение жителей инвестор рассчитывает завершить до конца года, но уже в третьем квартале коллеги планируют приступить к строительству.

Всего в границы площадок, по которым мы заключили договоры, попадает 34 дома, в их числе семь аварийных, которые уже расселены.

О новых проектах КРТ

— В 2023-2024 гг. мы планирует вовлечь в КРТ еще восемь площадок, на которых расположены 77 домов, в том числе 11 аварийных. По трем площадкам мы планируем заключить договоры в этом году. Еще пять перейдут на 2024 г. В частности, обсуждаются площадки в микрорайонах Вторчермет, Завокзальный, Эльмаш и в центральной части города.

На следующей неделе администрация планирует выпустить постановление о КРТ территорий в районе ул. Кварцевой, Вилонова и Летчиков. Соответственно, в конце июля мы проведем общие собрания жильцов. Там представители департамента архитектуры администрации расскажут о планах, ответят на вопросы жителей. После встречи у них будет две недели для того, чтобы проголосовать.

Решение общего собрания жильцов будет признано действительным, если проголосуют 50% жителей + 1 человек. Если две трети из них проголосуют «за» — площадка будет включена в программу КРТ. Если граждане решат не сдавать бюллетени и собрание будет признано несостоявшимся, площадка будет включена в программу КРТ автоматически.

В некоторых домах по ул. Летчиков, которые потенциально попадают в зону КРТ, недавно прошел капремонт. Фото: Яндекс.Карты

Предварительно мы уже общались с жителями этих площадок, отвечали на вопросы. Многих интересовало, почему дома включили в программу, несмотря на то, что недавно там провели капремонт. Но все понимают, что для домов 1950-1960 гг. капремонт — не панацея. Основные конструктивные элементы — крыша, стены, фундамент — будут ветшать, и со временем жить в домах станет небезопасно. Поэтому я думаю, что отрицательных решений в итоге не будет.

Если жители проголосуют «за», рассчитываем провести аукционы в октябре текущего года. Застройщикам, которые станут победителями аукционов, предстоит переселить жителей и выкупить у собственников нежилые помещения, попадающие в границы КРТ. Освобожденные объекты должны быть снесены. Но возможны исключения. Например, на площадке ул. Вилонова в границы зоны КРТ попадает недостроенный бизнес-центр «Бриг»: по закону инвестор может приспособить его под торговый центр или паркинг, если внесет это в документацию по планировке территорий.

Об интересе застройщиков

— В прошлом году аукцион на право заключения договора о КРТ вызвал большой интерес со стороны застройщиков. Мы видим, что и в этом году программа востребована. Нам поступают запросы от застройщиков с просьбой предоставить информацию и технико-экономические показатели по тем площадкам, по которым планируем провести аукционы в этом году.

Конечно, в первую очередь инвесторам интересно застраивать площадки в центральных кварталах Екатеринбурга. Пока мы работаем с участками, которые находятся недалеко от центра. Но в перспективе рассчитываем перейти к окраинам, где сегодня скопилось большое количество аварийного жилого фонда.

Как стимулировать застройщиков реализовывать проекты КРТ в отдаленных микрорайонах? Думаю, этот вопрос встанет уже после того, как мы разберемся с площадками в центральной части. Очевидно, тогда будет интересно предложить инвесторам незначительно повышенные технико-экономические показатели — такие, чтобы он после отселения жителей с территории КРТ мог получить большую прибыль, продавая квартиры в новых домах.

Читайте также на DK.RU: «Механизм КРТ — не панацея. Застройщик заходит в проект на 10-15 лет, у него есть риски»