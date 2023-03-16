Главной проблемой новой площадки под КРТ в Екатеринбурге станет небезопасный офисник

Власти решили расселить квартал в Пионерском микрорайоне, где помимо жилья находится офисный центр «Бриг», который достроен только на 72% и имеет многочисленные дефекты.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области согласовало планы мэрии по проведению КРТ жилого квартала в Пионерском микрорайоне. Площадка находится на пересечении ул. Вилонова и Учителей, рядом с Основинским парком. Ее градостроительный потенциал составляет 38,8 тыс. кв. м.

Сейчас на этой территории находится шесть двухэтажных кирпичных домов 1950-х гг. постройки, а также недостроенный офисный центр «Бриг», возведением которого занимался скандально известный бизнесмен Виталий Сиволап. В 2020 г. 12-этажное здание пытались продать за 475 млн руб. При этом, как сообщал DK.RU, готово 72% конструкций будущего БЦ «Бриг», однако их общее техническое состояние оценивалось как «ограниченно работоспособное» — из-за дефектов и некачественно выполненных строительно-монтажных работ, а в устранение дефектов на тот момент было необходимо вложить около 328 млн руб.

Как рассказал 66.ru директор «TEN девелопмент» Юрий Романович, больших проблем с расселением жилья у застройщика, который выиграет конкурс на право проведения КРТ на этой площадке, возникнуть не должно:

Что касается недостроенного офисного здания, то там есть много собственников, которые вложили в объект несколько сот миллионов рублей. Права на недострой зарегистрированы, земля находится в аренде у третьих лиц. Поэтому реализация проекта может подзатянуться.

Для того, чтобы администрация города могла выбрать застройщика, который будет заниматься развитием площадки, за включение в программу должны проголосовать жители. Ожидается, что собрание собственников жилья пройдет уже в ближайшее время.

Ранее DK.RU писал, что в Екатеринбурге уже реализуются три проекта КРТ жилой застройки.

Участок в границах улиц Шефской — Энтузиастов — Баумана будет застраивать «Страна Девелопмент».

Участок в границах Краснофлотцев — Донской — Корепина — Шефской достался компании «Астра».

А участок в границах улицы Донбасской — переулков Черниговского — Суворовского — «Бруснике».

В январе в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений заявили, что утверждены еще две площадки: на ул. Летчиков (Завокзальный микрорайон) и на ул. Кварцевой (Уктус). Аукционы по территориям пройдут летом 2023 г.