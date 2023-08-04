МТС-банк подал иск к Euroclear на 3,5 млрд рублей

Объем заблокированных иностранцами активов российских инвесторов оценивается в 5,7 трлн руб. При этом на депозитарии Euroclear и Clearstream приходится примерно 229,1 млрд руб.

МТС-банк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear на 3,47 млрд руб. В качестве третьего лица указан Национальный расчетный депозитарий (НРД).

В банке изданию «Ведомости» рассказали, что через суд хотят взыскать «незаконно заблокированные денежные средства, которые были выплачены банку эмитентами облигаций после погашений бумаг и начислений купонного дохода».

В пресс-центре МТС-банка объяснили, что российское законодательство позволяет перенести спор из иностранной юрисдикции в российскую, если он связан с санкциями:

Действия Euroclear по блокировке активов нарушают один из основополагающих принципов публичного порядка РФ — запрет на злоупотребление правом.

Как пишет издание, иск МТС-банка является девятым в российских арбитражных судах за последнее время.

В июне УК «Первая» подала иск к европейскому депозитарию на 184,8 млрд руб. Также требования к Euroclear на $69,3 млн через суд предъявил «Уральский банк реконструкции и развития», компания «Энергия-Инвест» подала иск на 143,9 млн руб., производитель комбайнов «Ростсельмаш» — на 20,7 млн руб., кроме того, в суды обратились частные инвесторы.

Инвесторы стали активно подавать иски в суды после судебного дела банка «Санкт-Петербург». В конце февраля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка к Euroclear Bank о взыскании $107,1 млн в рублевом эквиваленте. В апреле 2023 г. Казначейство Бельгии выдало банку лицензию на разблокировку активов, замороженных на счете НРД в Euroclear, на сумму около $110 млн. Тогда источники сообщали, что разрешение касается собственных активов банка, но не ценных бумаг и средств со счетов его клиентов.

Напомним, что российские активы за рубежом были заморожены после начала событий на Украине и введения санкций. Ранее DK.RU рассказывал, что объем заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в 5,7 трлн руб. При этом депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали российские активы примерно на 229,1 млрд руб.

В июле Euroclear опубликовал финансовые результаты за первую половину 2023 г., где сказано, что процентные доходы от инвестирования замороженных российских активов составляют 1,7 млрд евро.