Обесценивание бизнеса. Европейские компании потеряли 100 млрд евро после ухода из России

Наибольшие потери понесли предприятия Великобритании, Германии и Франции. Максимальные убытки зафиксировали нефтегазовые компании BP, Shell и Total Energies.

Крупнейшие европейские компании, которые ушли с рынка России после начала спецоперации на Украине, потеряли порядка €100 млрд, пишет РБК со ссылкой на исследование Financial Times.

Издание оценило отчеты 600 крупнейших компаний и пришло к выводу, что 176 из них столкнулись с «обесценением активов, расходами, связанными с обменным курсом, и иными разовыми расходами, вызванными продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса».

Согласно отчетам, максимальные убытки зафиксировали нефтегазовые компании: BP, Shell и Total Energies. Они сообщили о расходах в размере €40,6 млрд. из-за прекращения бизнеса с Россией. Однако глобальный рост цен на энергоресурсы позволил компаниям покрыть все расходы, так что фирмы не испытали финансовых трудностей. В 2022 г. году компании отчитались о рекордной совокупной прибыли в размере €95 млрд.

Компании, которые заняты в сфере промышленности, в том числе в автопроме, сообщили о потерях в РФ в размере €13,6 млрд.

Финансовые корпорации, в частности банки, зафиксировали списания и другие расходы на сумму €17,5 млрд.

Ранее DK.RU рассказывал, что французская компания Danone сообщила о списании со своего баланса российских активов на сумму около €200 млн. В Danone также сообщили, что компания потеряет еще €500 млн из-за пересчета курса рубля к евро.