Danone списала со своего баланса российские активы на 200 млн евро

Помимо этого, компания понесет дополнительные убытки в €500 млн. Французский производитель утверждает, что, несмотря на деконсолидацию российского бизнеса, считает себя его законным владельцем.

Французская компания Danone сообщила, что не будет учитывать на своем балансе российские активы. Известно, что результаты работы подразделения в России будут исключены из финансовых отчетов начиная с июля 2023 г.

Решение приведет к обесценению денежных средств на сумму около €200 млн, кроме того, примерно €500 млн составит неденежная разница из-за пересчета курса рубля к евро, — отметили в Danone.

Таким образом, итоги работы за вторую половину 2023 г. будут представлены без учета вклада российского подразделения.

В пресс-службе Danone также отметили, что, хотя им пришлось деконсолидировать российский бизнес, французская компания все еще считает себя его законным владельцем.

Французский производитель молочных продуктов Danone объявил о сокращении бизнеса в России в октябре 2022 г. Как рассказывал DK.RU, президент России Владимир Путин 16 июля подписал указ, согласно которому доли французской компании Danone АО «Данон Россия» были переданы во временное управление Росимуществу.

Позже гендиректором «Данон Россия» был назначен вице-премьер Чечни, министр сельского хозяйства региона Якуб Закриев, который также является племянником Рамзана Кадырова.