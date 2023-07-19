Племянник Рамзана Кадырова стал гендиректором «Данон Россия»
16 июля президент Владимир Путин перевел долю Danone, принадлежащую иностранной компании, во временное управление Росимущества. Отвечать за это будет министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.
Вице-премьер Чечни, министр сельского хозяйства региона Якуб Закриев стал гендиректором «Данон Россия», пишет Коммерсантъ. Глава Чечни Рамзан Кадыров называл его своим племянником. Закриев в 2013 г. был назначен замглавы администрации главы и правительства Чечни, затем был управляющим делами главы и правительства республики, первым заместителем министра финансов региона, главой секретариата главы республики. В 2018-2020 гг. возглавлял Грозный, после вернулся в правительство.
Французский производитель молочных продуктов Danone объявил о сокращении бизнеса в России в октябре 2022 г. Портфель брендов компании включает «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишку», «Даниссимо», Danone, «BioБаланс», «Тёму», Alpro и др.
Президент России Владимир Путин 16 июля подписал указ, согласно которому доли французской компании Danone АО «Данон Россия» и принадлежащей Carlsberg Group пивоваренной компании «Балтика» переданы во временное управление Росимуществу. В документе сказано, что под госуправление переходят 83 292 493 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций «Данон Трейд».
Как рассказывал DK.RU, в феврале этого года Danone сообщила о планах продать 75% российского бизнеса. При этом французская компания хотела сохранить небольшую долю, место в совете директоров и возможность обратного выкупа. Российские активы Danone и Carlsberg были переданы Росимуществу, чтобы помешать иностранным компаниям выводу за рубеж крупных сумм от продажи активов. Эксперты полагают, что теперь все сделки с участием иностранцев будут приостановлены. Например, ранее о возможной продаже активов заявлял голландский концерн Heineken, теперь, вероятно, планы будут пересмотрены.