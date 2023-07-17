Владимир Путин передал российские активы в Danone и Carlsberg Росимуществу

Обе компании ранее объявляли о планах сократить присутствие в России и продать бизнес. Теперь же их активы заблокированы. Эксперты полагают, что все сделки с участием иностранцев будут приостановлены.

Президент России Владимир Путин 16 июля подписал указ, согласно которому доли французской компании Danone АО «Данон Россия» и принадлежащей Carlsberg Group пивоваренной компании «Балтика» переданы во временное управление Росимуществу.

В документе сказано, что под госуправление переходят 83 292 493 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций «Данон Трейд».

В пресс-службе датской Carlsberg Group такое развитие событий назвали неожиданным:

Carlsberg Group не получала официальной информации от российских властей относительно указа президента или последствий для пивоваренной компании «Балтика». Carlsberg Group работает в соответствии с местными нормами и правилами в России и считает такое развитие событий неожиданным, — говорится в сообщении компании.

В Danone пока не выступали с официальным заявлением.

Обе компании ранее объявляли о планах сократить присутствие в России и продать бизнес. Теперь же активы западных Danone и Carlsberg заблокированы.

Собеседники «Коммерсанта» отмечают, что российские активы Danone и Carlsberg были переданы Росимуществу, чтобы помешать иностранным компаниям выводу за рубеж крупных сумм от продажи активов. Эксперты полагают, теперь все сделки с участием иностранцев будут приостановлены. Например, ранее о возможной продаже активов заявлял голландский концерн Heineken, теперь, вероятно, планы будут пересмотрены.

Как рассказывал DK.RU, в феврале это года Danone сообщила о планах продать 75% российского бизнеса. При этом французская компания хотела сохранить небольшую долю, место в совете директоров и возможность обратного выкупа. На российский бизнес Danone приходится примерно 5% от глобальной выручки — 20,7 млрд евро за январь-сентябрь 2022 г. В России у компании работает 13 заводов, которые выпускают молочные продукты и десерты под брендами «Простоквашино», «Тёма», «Даниссимо», «Активиа», Actimel и другими.

Датский пивоваренный гигант Carlsberg Group в июне подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса, сообщала компания. DK.RU отмечал, что главным активом Carlsberg Group является компания «Балтика», у которой в стране восемь заводов. Carlsberg в России выпускает пиво под брендами «Балтика», «Арсенальное», Tuborg, Holsten и другими.

Напомним, что 25 апреля Владимир Путин разрешил передавать во временное управление иностранные компании в ответ на блокировку российских активов за рубежом. Ранее под временный контроль Росимущества были переданы компании «Фортум» и «Юнипро», которые принадлежат финской Fortum и немецкой Uniper, соответственно, рассказывал DK.RU.