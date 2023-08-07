Никаких Хагги-Вагги? В России вводят ГОСТ на детские игрушки

До сих пор в РФ не было терминологии и классификации для игрушек. Много вопросов вызывала кукла Хагги-Вагги, которую в итоге Роскачество классифицировало как сувенир и запретило для детей до 14 лет.

В России появится ГОСТ на игрушки. Как пишут Известия, профильный технический комитет по стандартизации уже подготовил первую версию документа. В ГОСТе будут прописаны термины и определения для детских изделий.

Например, в документе говорится, что игрушка — это изделие или материал, которые предназначены для детей в возрасте до 14 лет. Также ГОСТ предусматривает 48 типов такой продукции с точными определениями. Например, среди них есть «игровой набор», «игрушка магнитная», «игрушка летающая», «мячик» и многое другое.

Также документ делит игрушки по возрастной группе: младенчество, раннее детство, дошкольное, младшее школьное и подростковое. Кроме того, все товары разделят по виду деятельности (физическая, интеллектуальная и т.д.), воспитательное назначение (развитие движений и восприятий, силы, ловкости и т.д.), по виду применяемого сырья (пластмассовые, металлические, деревянные, резиновые и т.д.).

Участники рынка с оптимизмом реагируют на принятие документа, потому что до сих пор в России не было терминологии и классификации для игрушек. В связи с этим возникали вопросы. Например, так было с желеобразным материалом — слаймом.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина рассказала, что были проблемы с определением товара — игрушка это или сувенир:

Компании должны исполнять требования технического регламента о безопасности и качестве таких товаров. Но так как в стране нет понятийного аппарата, эти нормы можно обходить. Часть недобросовестных предприятий лавирует. Чтобы предприятия соблюдали все нормы, в отрасли следует определить основные термины.

Такая же проблема была с популярными игрушками Хагги-Вагги, напоминает Антонина Цицулина. По итогам исследования в 2022 г. Роскачество обнаружило массовые и системные случаи нарушений требований при изготовлении игрушек Хагги-Вагги. Большинство изделий оказались токсичны и небезопасны для детей, две трети товаров не имели обязательной информации на маркировке. В итоге организация предписала производителям использовать для Хагги-Вагги маркировку 14+. ГОСТ должен помочь избежать таких ситуаций.

Представители сети «Детский мир» заявили, что появление ГОСТа необходимо, потому что технический регламент не содержит всей необходимой классификации:

Например, ГОСТ содержит понятия, определения и критерии классификации игрушек нового типа: ароматизированные изделия, квадрокоптеры с различными видами оптических устройств, самокаты, а их много появилось в последнее время.

Как рассказывал DK.RU, сейчас отрасль детских товаров — одна из наиболее скудных на рынке, отечественные изделия занимают лишь 34% рынка. По данным Минпромторга, в настоящее время на российском рынке более 1,6 тыс. предприятий изготавливает товары для детей, в числе которых настольные игры, игрушки и куклы.

Также DK.RU уточнял, что российские компании за три года построят пять новых заводов и цехов по изготовлению товаров для детей.