На Среднем Урале спрос на посуточную аренду загородного жилья вырос больше, чем в два раза

Причина этого — не только в популярности внутреннего туризма, но и в том, что количество объектов, доступных для проживания, за последний год существенно увеличилось.

За последний год спрос на краткосрочную аренду загородных объектов в Свердловской области вырос на 121%. К таким выводам пришли аналитики «Авито Недвижимость», сравнив показатели июля 2022 г. и июля 2023 г.

Сейчас средняя цена аренды загородной недвижимости за сутки составляет 6 000 руб. За год сильнее всего выросла стоимость аренды дач — на 67%, с 3 000 до 5 000 руб. Цена аренды домов и коттеджей осталась на прежнем уровне — 5 000 и 10 000 тыс. руб. соответственно.

По мнению руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, у возросшего спроса на краткосрочную аренду загородных объектов есть три основные причины:

Первая — сезонность. Согласно нашим исследованиям, пик сезона отпусков в России приходится на июль и август. Вторая причина — увеличение количества доступных для бронирования объектов на платформе в целом по стране. За год их стало больше на 25%. Третья — рост внутреннего туризма из-за осложнившейся логистики поездок за рубеж и роста курсов валют.

В Свердловской области за последний год объем доступных лотов увеличился на 39% — в основном, это частные дома и коттеджи.

Ранее DK.RU рассказывал, что до конца 2023 г. в регионе откроют и обновят 20 глэмпингов и модульных домиков, в которых будет более 100 спальных мест. Проекты будут реализованы в Сысерти, Ревде, Сухом Логу, Ивделе и Верхотурье за счет средств регионального бюджета — на эти цели направят 88 млн руб.

Читайте также на DK.RU: Истории достижений и факапов загородного отельного бизнеса Урала