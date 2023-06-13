Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.06
82,64
89,00
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Власти Свердловской области потратят 180 млн руб. на глэмпинги и пляжи

Власти Свердловской области потратят 180 млн руб. на глэмпинги и пляжи
Иллюстрация: ru.freepik.com

К концу 2023 года в регионе откроют и обновят 20 глэмпингов и модульных домиков, в которых будет более 100 спальных мест. А также обустроят 14 пляжей. Список — на DK.RU.

#БЮДЖЕТ#ДОСУГ#НОВОСТИ

О том, что региональные власти выделят из бюджета средства на обустройство мест отдыха, сообщил телеграм-канал «Не для протокола». Его связывают с администрацией губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

88 млн руб. направят на открытие и обновление 20 глэмпингов и возведение модульных домиков. Проекты, которые получат финансирование, были отобраны комиссией:

  • глэмпинг «Малахитовая шкатулка» в Сысерти
  • «Глэмпинги на полуострове» в Ревде, на территории парка «Мариинские избы»
  • эко-пространство «Дивий камень» в Сухом Логу
  • 11 модульных домиков в Ивделе для туристов, путешествующих на перевал Дятлова
  • глэмпинг «Яблоневый сад» в Верхотурье.

Более 100 млн руб. регион выделит на обустройство 14 пляжей в Сысерти, Артемовском, Первоуральске и других территориях.

Ранее DK.RU сообщил об остановке строительства термального комплекса «Баден-Баден» на Шарташе. На площадку приехали судебные приставы. Они вручили представителю компании предписание о приостановке строительства. Однако его действие распространяется только на часть работ.

Напомним, что городские власти пообещали привести в порядок парк «Уралмаш» несмотря на то, что Екатеринбург не получит федеральных денег на благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Читайте также на DK.RU:

Музыка, литература, спорт — 9 летних фестивалей в Екатеринбурге и окрестностях

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • К бастующим шахтерам в Малышева приехали министр, прокурор и омбудсменК бастующим шахтерам в Малышева приехали министр, прокурор и омбудсмен
  • Центробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку. Но вскоре он ее повыситЦентробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку. Но вскоре он ее повысит
  • «Хотелось бы сказать, что в летних лагерях дети не тупят в телефон, но это неправда»«Хотелось бы сказать, что в летних лагерях дети не тупят в телефон, но это неправда»
  • Телефонные мошенники звонят свердловчанам чаще, чем в среднем по РоссииТелефонные мошенники звонят свердловчанам чаще, чем в среднем по России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.