Власти Свердловской области потратят 180 млн руб. на глэмпинги и пляжи

К концу 2023 года в регионе откроют и обновят 20 глэмпингов и модульных домиков, в которых будет более 100 спальных мест. А также обустроят 14 пляжей. Список — на DK.RU.

О том, что региональные власти выделят из бюджета средства на обустройство мест отдыха, сообщил телеграм-канал «Не для протокола». Его связывают с администрацией губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

88 млн руб. направят на открытие и обновление 20 глэмпингов и возведение модульных домиков. Проекты, которые получат финансирование, были отобраны комиссией:

глэмпинг «Малахитовая шкатулка» в Сысерти

«Глэмпинги на полуострове» в Ревде, на территории парка «Мариинские избы»

эко-пространство «Дивий камень» в Сухом Логу

11 модульных домиков в Ивделе для туристов, путешествующих на перевал Дятлова

глэмпинг «Яблоневый сад» в Верхотурье.

Более 100 млн руб. регион выделит на обустройство 14 пляжей в Сысерти, Артемовском, Первоуральске и других территориях.

Ранее DK.RU сообщил об остановке строительства термального комплекса «Баден-Баден» на Шарташе. На площадку приехали судебные приставы. Они вручили представителю компании предписание о приостановке строительства. Однако его действие распространяется только на часть работ.

Напомним, что городские власти пообещали привести в порядок парк «Уралмаш» несмотря на то, что Екатеринбург не получит федеральных денег на благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

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