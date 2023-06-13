Власти Свердловской области потратят 180 млн руб. на глэмпинги и пляжи
К концу 2023 года в регионе откроют и обновят 20 глэмпингов и модульных домиков, в которых будет более 100 спальных мест. А также обустроят 14 пляжей. Список — на DK.RU.
О том, что региональные власти выделят из бюджета средства на обустройство мест отдыха, сообщил телеграм-канал «Не для протокола». Его связывают с администрацией губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
88 млн руб. направят на открытие и обновление 20 глэмпингов и возведение модульных домиков. Проекты, которые получат финансирование, были отобраны комиссией:
- глэмпинг «Малахитовая шкатулка» в Сысерти
- «Глэмпинги на полуострове» в Ревде, на территории парка «Мариинские избы»
- эко-пространство «Дивий камень» в Сухом Логу
- 11 модульных домиков в Ивделе для туристов, путешествующих на перевал Дятлова
- глэмпинг «Яблоневый сад» в Верхотурье.
Более 100 млн руб. регион выделит на обустройство 14 пляжей в Сысерти, Артемовском, Первоуральске и других территориях.
Ранее DK.RU сообщил об остановке строительства термального комплекса «Баден-Баден» на Шарташе. На площадку приехали судебные приставы. Они вручили представителю компании предписание о приостановке строительства. Однако его действие распространяется только на часть работ.
Напомним, что городские власти пообещали привести в порядок парк «Уралмаш» несмотря на то, что Екатеринбург не получит федеральных денег на благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
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