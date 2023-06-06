Екатеринбург не получит денег на благоустройство. Но парк «Уралмаш» приведут в порядок

Столица Урала осталась без финансирования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» из-за низкой активности горожан. Они пренебрегли возможностью голосовать за объекты.

Муниципальная общественная комиссия утвердила итоги голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Оно признано состоявшимся.

В этом году проголосовало 140 523 человека — порядка 10% взрослого населения Екатеринбурга. Больше всех голосов набрал Летний парк «Уралмаш», за его благоустройство высказалось 85 378 человек (61% от общего числа участников голосования).

Установленный Минстроем РФ порог голосования для получения федеральных средств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» составлял 25% от численности жителей муниципалитета старше 14 лет. Поэтому Екатеринбург федеральных денег в 2024 г. не получит.

Тем не менее, городские власти пообещали, что работы по благоустройству Летнего парка начнутся в следующем году. Правда, пока не понятно, кто их профинансирует — муниципалитет, область или федеральный бюджет.

Напомним, что парк Энгельса на Уралмаше закрыли на реконструкцию. Он тоже участвовал в гонке за бюджет, но его будут реставрировать за счет частных средств. Преображением парка займется «УГМК-Агро».

Ранее DK.RU сообщил об остановке строительства термального комплекса «Баден-Баден» на Шарташе. На площадку приехали судебные приставы. Они вручили представителю компании предписание о приостановке строительства. Однако его действие распространяется только на часть работ.