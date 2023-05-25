Парк Энгельса закрыли на реконструкцию. Как его обновят?

Парк им. Фридриха Энгельса участвовал в гонке за муниципальный бюджет, но сошел с дистанции: его будут реставрировать за счет частных средств.

В Екатеринбурге на реконструкцию закрыли парк им. Фридриха Энгельса в Октябрьском районе. Преображением парка займется «УГМК-Агро». Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Последний ремонт в парке был в 2008 году. Сейчас в нем темно, опасно и неудобно: нет освещения, затопленные дорожки, небезопасное и устаревшее игровое оборудование.

В рамках благоустройства в парке сделают новую детскую площадку, пешеходные дорожки, смонтируют освещение и систему ливневой канализации. Кроме того, будут срублены 20 аварийных деревьев и посажено около 1 тыс. новых растений. Также спустя почти 10 лет отсутствия на свое место вернется отреставрированный локомотив 157С-063.

В пресс-службе администрации города сообщили, что работы должны быть завершены до конца 2023 г.

Напомним, что что с 15 апреля по 31 мая включительно свердловчане смогут проголосовать за территории, которые будут благоустроены в 2024 г. за государственный счет.

В ходе Всероссийского рейтингового онлайн-голосования определятся территории, которые включат в нацпроект «Жилье и городская среда». Всего на выбор жителей 55-ти муниципалитетов области представлено 149 площадок.

Как сообщил МИнЖКХ области, в список для голосования каждого из муниципалитетов включено, как правило, от двух до семи объектов. В Екатеринбурге горожане могут выбрать между парком им. Чкалова на Патриса Лумумбы, парком 50-летия ВЛКСМ, летним парком «Уралмаш», сквером по улице Титова и парком им. Ф. Энгельса.

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