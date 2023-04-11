Свердловчане смогут проголосовать за территории для благоустройства в 2024 г.

Всероссийское голосование стартует через несколько дней, в список каждого из муниципалитетов включены несколько объектов. Выбирать жителям предстоит между парками, скверами и лесопарковыми зонами.

С 15 апреля по 31 мая включительно свердловчане смогут проголосовать за общественные территории, которые будут благоустроены в 2024 г.

В ходе Всероссийского рейтингового онлайн-голосования, которое стартует в ближайшую субботу, свердловчане смогут выбрать в своих городах общественные территории, которые включат в нацпроект «Жилье и городская среда». Всего на выбор жителей 55-ти муниципалитетов области представлено 149 площадок.

Как сообщил МИнЖКХ области, в список для голосования каждого из муниципалитетов включено, как правило, от двух до семи объектов. В Екатеринбурге горожане могут выбрать между парком им. Чкалова на Патриса Лумумбы, парком 50-летия ВЛКСМ, летним парком «Уралмаш», сквером по улице Титова и парком им. Ф. Энгельса.

В Нижнем Тагиле в список включены площадь перед зданием Машиностроительного техникума, общественное пространство в районе домов 5,7 и 11 по пр. Строителей, лесопарковая территория поселка Рудника имени III Интернационала, один из участков пешеходной зоны Ленинградского проспекта.

Напомним, ранее летний парк «Уралмаш» передали в управление команде ЦПКиО им. Маяковского. Директор парка Маяковского Павел Зубакин рассказал, что работы по благоустройству летнего парка начнутся весной 2023 г., одной из первых задач будет развитие каркаса сети троп, который сейчас находятся «в удручающем состоянии».Также парк будут обновлять, внося изменения, которые «необходимы здесь и сейчас». Год назад парк не вошел в программу федерального финансирования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», в голосовании тогда выиграл Преображенский парк. Было решено, что проект реконструкции в следующем году оплатят из бюджета города, а заниматься оснащением и привлекать партнеров будет команда ЦПКиО.

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