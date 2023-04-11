Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.04
81,74
89,17
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Свердловчане смогут проголосовать за территории для благоустройства в 2024 г.

Свердловчане смогут проголосовать за территории для благоустройства в 2024 г.
Иллюстрация: DK.RU

Всероссийское голосование стартует через несколько дней, в список каждого из муниципалитетов включены несколько объектов. Выбирать жителям предстоит между парками, скверами и лесопарковыми зонами.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

С 15 апреля по 31 мая включительно свердловчане смогут проголосовать за общественные территории, которые будут благоустроены в 2024 г.

В ходе Всероссийского рейтингового онлайн-голосования, которое стартует в ближайшую субботу, свердловчане смогут выбрать в своих городах общественные территории, которые включат в нацпроект «Жилье и городская среда». Всего на выбор жителей 55-ти муниципалитетов области представлено 149 площадок.

Как сообщил МИнЖКХ области, в список для голосования каждого из муниципалитетов включено, как правило, от двух до семи объектов. В Екатеринбурге горожане могут выбрать между парком им. Чкалова на Патриса Лумумбы, парком 50-летия ВЛКСМ, летним парком «Уралмаш», сквером по улице Титова и парком им. Ф. Энгельса.

В Нижнем Тагиле в список включены площадь перед зданием Машиностроительного техникума, общественное пространство в районе домов 5,7 и 11 по пр. Строителей, лесопарковая территория поселка Рудника имени III Интернационала, один из участков пешеходной зоны Ленинградского проспекта.

Напомним, ранее летний парк «Уралмаш» передали в управление команде ЦПКиО им. Маяковского. Директор парка Маяковского Павел Зубакин рассказал, что работы по благоустройству летнего парка начнутся весной 2023 г., одной из первых задач будет развитие каркаса сети троп, который сейчас находятся «в удручающем состоянии».Также парк будут обновлять, внося изменения, которые «необходимы здесь и сейчас». Год назад парк не вошел в программу федерального финансирования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», в голосовании тогда выиграл Преображенский парк. Было решено, что проект реконструкции в следующем году оплатят из бюджета города, а заниматься оснащением и привлекать партнеров будет команда ЦПКиО.

Также на DK.RU: В Екатеринбурге дали названия безымянным остановкам и скверу

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Екатеринбурге перезапустят «Не очень секретный бар»В Екатеринбурге перезапустят «Не очень секретный бар»
  • «Стоят в запустении или обвешаны рекламой». Как в Екатеринбурге решается вопрос с ОКН?«Стоят в запустении или обвешаны рекламой». Как в Екатеринбурге решается вопрос с ОКН?
  • Заводы Екатеринбурга ищут токарей на зарплату выше, чем у айтишниковЗаводы Екатеринбурга ищут токарей на зарплату выше, чем у айтишников
  • В Екатеринбурге за 6 млн руб. продали ОКН, где раньше размещался Коляда-театрВ Екатеринбурге за 6 млн руб. продали ОКН, где раньше размещался Коляда-театр
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.