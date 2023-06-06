Стройка термального комплекса «Баден-Баден» на Шарташе остановлена

На площадку приехали судебные приставы. Они вручили представителю компании предписание о приостановке строительства. Однако его действие распространяется только на часть работ.

Региональное управление ФССП по Свердловской области сообщило, что работы по строительству терм приостановлены, рабочие и строительная техника покинули место, а представители «Баден-Бадена» предупреждены об административной ответственности за нарушение этого запрета.

В то же время запрет распространяется не на все виды деятельности на участке.

Важно пояснить, что запретительные меры касаются только трех участков, где велись земельные работы и рылись котлованы. Что касается остальных арендуемых предпринимателем участков, на которых ведутся иные работы, как, например, возведение беседок, то здесь никакие запреты не действуют, — отмечают представители управления ФССП по Свердловской области (цитата по ЕАН).

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга принял обеспечительные меры по иску администрации города к руководству сети «Баден-Баден». Работы на берегу Шарташа на время рассмотрения иска должны быть остановлены. Власти требуют снести уже возведенные в лесопарке постройки. Заявлено, что на стройку не выдавали разрешения ни мэрия, ни Минстрой.

В свою очередь представители «Баден-Бадена» отмечают, что объект расположен не на берегу озера, а в 500 метрах от воды:

Наш новый проект реализуется на земельном участке, который находится в собственности, никаких охранных и защитных статусов он не имеет, в состав Шарташского лесопарка никогда не входил, а согласно генплану города — участок относится к зоне общественно-деловой застройки. Все объекты благоустройства, размещенные на участке, не являются капитальными, а бассейн — каркасный сборно-разборный. Мы уверены, что этот новый проект будет по достоинству оценен горожанами, как место семейного отдыха и оздоровления.

Напомним, общественная экологическая экспертиза не одобрила строительство терм «Баден-Баден» на берегу Шарташа. Экологи по итогам проверки заявили, что в материалах оценки воздействия на окружающую среду содержатся необоснованные доводы и материалы, а проведенные ранее общественные слушания следует признать нелегитимными