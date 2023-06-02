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Суд требует остановить стройку «Баден-Бадена» на Шарташе

Суд требует остановить стройку «Баден-Бадена» на Шарташе
Иллюстрация: DK.RU

Представители фирмы заявляли ранее, что просто благоустраивают принадлежащий им участок, который не входит и не входил в состав Шарташского лесопарка.

#СУДЫ#ШАРТАШ#НОВОСТИ

Кировский районный суд Екатеринбурга принял обеспечительные меры по иску администрации города к руководству сети «Баден-Баден». Работы на берегу Шарташа на время рассмотрения иска должны быть остановлены. Власти требуют снести уже возведенные в лесопарке постройки. Заявлено, что на стройку не выдавали разрешения ни мэрия, ни Минстрой.

Будут ли остановлены работы, пока не ясно. Как пишет ЕАН, «Баден-Баден» сейчас ищет новых сотрудников для работы именно в Шарташском лесопарке, объявление о наборе есть на сайте HeadHunter. О том, что на берегу началась некая стройка, сообщалось еще в марте, при этом владельцы «Баден-Бадена» заявляли, что они всего лишь благоустраивают принадлежащий им земельный участок.

Суд требует остановить стройку «Баден-Бадена» на Шарташе 1
Фото: ЕАН

В компаниии «Баден-Баден» DK.RU так прокомментировали нынешнюю ситуацию:

Наш новый проект реализуется на земельном участке, который находится в собственности, никаких охранных и защитных статусов он не имеет, в состав Шарташского лесопарка никогда не входил, а согласно генплана города — участок относится к зоне общественно-деловой застройки. Все объекты благоустройства, размещенные на участке, не являются капитальными, а бассейн — каркасный сборно-разборный. Мы уверены, что этот новый проект будет по достоинству оценен горожанами, как место семейного отдыха и оздоровления.

В компании особенно подчеркнули, что объект расположен не на берегу озера, в 500 метрах от воды.

Напомним, в феврале 2022 г. стало известно, что общественная экологическая экспертиза не одобрила строительство терм «Баден-Баден» на берегу Шарташа. Экологи по итогам проверки заявили, что в материалах оценки воздействия на окружающую среду содержатся необоснованные доводы и материалы, а проведенные ранее общественные слушания следует признать нелегитимными.

Как писал DK.RU, вопрос со строительством на Шарташе комплекса «Баден-Баден» решался много месяцев. Изначально разрешение на строительство было получено, но затем депутаты Екатеринбурга выступили против. Также отмены строительства требовали общественники города, они заявляли, что Шарташский лесопарк должен остаться природным памятником, не тронутым человеком.

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Автор: Александра Клименко
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