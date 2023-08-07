Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 05.08
94,80
103,83
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Just clothes: новый бренд полностью заменит ушедший Uniqlo

Just clothes: новый бренд полностью заменит ушедший Uniqlo
Иллюстрация: stoneforest.ru

У торговой точки похожий на Uniqlo логотип и аналогичная раскладка товаров в зале. Бренд работает с аналогичным дизайном помещений, поэтому ему достаточно легко занимать площадки ушедшего ритейлера.

#ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ#ИСХОД#НОВОСТИ

Площадки любимого россиянами Uniqlo идеально подошли новому бренду одежды, рассказал Известиям вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Речь о бренде Just clothes, который готовится к открытию в Москве (ТЦ «Европолис»), Санкт-Петербурге («Мега Парнас»), Казани, Ростове-на-Дону, Самаре («Меги» во всех городах) и Нижнем Новгороде (ТРЦ «Фантастика»):

Бренд работает в том же формате, что и Uniqlo с аналогичным дизайном помещений, поэтому им достаточно легко занимать площадки, пустующие после ухода западных ритейлеров. 

Выяснилось, что у торговой точки похожий на Uniqlo логотип и аналогичная раскладка товаров в зале. В Just Clothes есть женский и мужской отделы, но, в отличие от оригинального Uniqlo, детской одежды в магазине нет, как и купальников.
 
10 марта 2022 года Uniqlo приостановила работу магазинов в России на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. А 21 марта были прекращены онлайн-продажи и работа интернет-магазина. В официальном комментарии компания объясняла свое решение трудностями в ведении бизнеса.
 
Между тем в 2023 году в России планируется открытие более 400 новых магазинов российских fashion-ритейлеров: еще 29 июня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании третьего ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в стране должна появиться целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов. Глава государства обратил внимание на то, что отечественные компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую ни в чем не уступают зарубежным аналогам.
 
«Выход» из России обойдется зарубежным одежным сетям в $800 млн, рассказывал DK.RU. После ухода из России крупные зарубежные одежные сети потеряют огромные деньги, но пострадают и их партнеры. Убытки владельцев российских ТЦ оценивают минимум в 2,3 млрд руб. По данным источников, самые заметные потери могут оказаться у испанского холдинга Inditex (упрвляет сетями Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear) — около $300 млн, у японской Uniqlo — $150–170 млн.
 
Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • Intel присоединился к забастовке Apple в отказе от использования российских металловIntel присоединился к забастовке Apple в отказе от использования российских металлов
  • «Для тех, кому под тридцать»: Владимир Путин изменил возраст и штрафы для призывников«Для тех, кому под тридцать»: Владимир Путин изменил возраст и штрафы для призывников
  • Три способа решить проблему с самокатами. Мнение юристаТри способа решить проблему с самокатами. Мнение юриста
  • «Думаю, спрос на премиальное жилье в Екатеринбурге останется стабильным»«Думаю, спрос на премиальное жилье в Екатеринбурге останется стабильным»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.