Just clothes: новый бренд полностью заменит ушедший Uniqlo

У торговой точки похожий на Uniqlo логотип и аналогичная раскладка товаров в зале. Бренд работает с аналогичным дизайном помещений, поэтому ему достаточно легко занимать площадки ушедшего ритейлера.

Площадки любимого россиянами Uniqlo идеально подошли новому бренду одежды, рассказал Известиям вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Речь о бренде Just clothes, который готовится к открытию в Москве (ТЦ «Европолис»), Санкт-Петербурге («Мега Парнас»), Казани, Ростове-на-Дону, Самаре («Меги» во всех городах) и Нижнем Новгороде (ТРЦ «Фантастика»):

Бренд работает в том же формате, что и Uniqlo с аналогичным дизайном помещений, поэтому им достаточно легко занимать площадки, пустующие после ухода западных ритейлеров.

Выяснилось, что у торговой точки похожий на Uniqlo логотип и аналогичная раскладка товаров в зале. В Just Clothes есть женский и мужской отделы, но, в отличие от оригинального Uniqlo, детской одежды в магазине нет, как и купальников.

10 марта 2022 года Uniqlo приостановила работу магазинов в России на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. А 21 марта были прекращены онлайн-продажи и работа интернет-магазина. В официальном комментарии компания объясняла свое решение трудностями в ведении бизнеса.

Между тем в 2023 году в России планируется открытие более 400 новых магазинов российских fashion-ритейлеров: еще 29 июня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании третьего ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в стране должна появиться целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов. Глава государства обратил внимание на то, что отечественные компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую ни в чем не уступают зарубежным аналогам.