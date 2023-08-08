В мэрии Екатеринбурге назвали виновного в срыве поставки туалетов в общественные места

К юбилею Екатеринбурга для удобства гостей в центре города планировали установить санузлы, но не получилось. Ситуация получила огласку: подрядчик обвинил в срыве сроков мэрию.

В Екатеринбурге разгорелся конфликт между мэрией и подрядчиком, который должен был поставить восемь модульных туалетов общей стоимостью 24 млн руб. Их планировали установить в Историческом сквере, на перекрестке ул. Малышева и Горького, на набережной Рабочей Молодежи и в других местах массового скопления людей. Туалеты в городе так и не появились. Контракт был разорван.

Изначально конкурс на поставку туалетов в мае выиграла компания «Союзуралопт». В пресс-службе администрации города сообщили, что планируют найти нового подрядчика. Муниципальный заказ будет размещен повторно.

Причиной разрыва контракта на поставку 8 новых туалетных модулей явилось нарушение сроков поставки оборудования. Контракт заключен 7 июня 2023 года, поставка должна быть осуществлена 17 июля 2023 года. Именно такое требования содержалось в конкурсной документации. Туалеты в срок поставлены не были. При этом технические условия, содержавшиеся в конкурсной документации, после завершения конкурса не менялись. А проектная документация была направлена в администрацию города подрядчиком уже после завершения срока поставки. Перед началом процедуры расторжения контракта подрядчику было дано 10 дней (до 6 августа 2023 года) на то, чтобы выполнить условия конкурса. Но вместо письма с указанием причин срыва срока поставки и новыми сроками выполнения контрактных обязательств, контрагент направил в СМИ ложную информацию о возникшей ситуации, — сообщили DK.RU в администрации Екатеринбурга.

Напомним, что ранее подрядчик завил в СМИ, что причиной срыва сроков поставки стали новые требования заказчика, возникшие уже после подписания договора.

Директор «Союзуралопта» Вячеслав Кроитор рассказал, что в конце июля компания получила письмо с отказом от контракта по причине того, что подрядчик не уложился в сроки. Но успеть было просто невозможно, потому что заказчик выдвинул новые требования к внешнему виду кабинок, решив увеличить их на 16%, чтобы внутри могла спокойно развернуться инвалидная коляска.

Они изменили размеры туалетов, но не продлили сроки контракта и не согласовали новые документы, при этом требовали поставку. А ведь без согласований производить ничего нельзя. Модуль с индивидуальными характеристиками не может стоять на складе, — пояснил Вячеслав Кроитор.

По словам предпринимателя, его организация уже потратила больше 12 млн руб. на материалы для сборки туалетов, то есть примерно половину от всей суммы контракта. Подрядчик намерен обратиться в суд и требовать возмещения понесенного ущерба.

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