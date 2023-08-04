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В Екатеринбурге назревает скандал из-за уличных туалетов

В Екатеринбурге назревает скандал из-за уличных туалетов
Иллюстрация: E1.RU

17 июля в городе должны были быть установлены восемь модульных туалетов по 3 млн руб. каждый. Однако этого не произошло. Мэрия собирается искать нового подрядчика, а старый намерен пойти в суд.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге разгорелся конфликт между мэрией и подрядчиком, который должен был поставить модульные туалеты за 24 млн руб. История может закончиться судом, пишет E1.RU.

29 мая в Екатеринбурге определили поставщика туалетных модулей, которые появятся на улицах города. Конкурс выиграла компания «Союзуралопт», стоимость контракта была снижена с 30 до 24 млн руб. Такую сумму администрация готова заплатить за 8 модульных туалетов — по 3 млн руб. каждый. Новые туалеты, оснащенные оборудованием для инвалидов, должны появиться в Историческом сквере, на перекрестке Малышева – Горького, на набережной Рабочей Молодежи, улице Горького и в других местах.

В пресс-службе администрации города сообщили, что планируют найти нового подрядчика.

Расторжение контракта ведется в связи с неисполнением подрядной организацией обязанностей по поставке туалетных модулей. Муниципальный заказ будет размещен повторно, — прокомментировали в мэрии.

Директор «Союзуралопта» Вячеслав Кроитор рассказал, что в конце июля компания получила письмо с отказом от контракта по причине того, что подрядчик не уложился в сроки. Но успеть было просто невозможно, потому что заказчик выдвинул новые требования к внешнему виду кабинок, решив увеличить их на 16%, чтобы внутри могла спокойно развернуться инвалидная коляска.

«Они изменили размеры туалетов, но не продлили сроки контракта и не согласовали новые документы, при этом требовали поставку, а ведь без согласований производить ничего нельзя. Модуль с индивидуальными характеристиками не может стоять на складе», — пояснил Вячеслав Кроитор.

По словам предпринимателя, его организация уже потратила больше 12 млн руб. на материалы для сборки туалетов, то есть примерно половину от всей суммы контракта. Подрядчик намерен обратиться в суд и требовать возмещения понесенного ущерба.

Напомним, недавно в Екатеринбурге разгорелся скандал по поводу других объектов городской инфраструктуры — бассейна и крематория.

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских от партии «Единая Россия» обратился в прокуратуру по поводу бассейна, построенного на крыше небоскреба «Высоцкий» в центре Екатеринбурга. Поводом стало «обращение от доброжелателя».

Владелец «Высоцкого» Андрей Гавриловский считает, что причин для ликвидации бассейна нет, а нападки на его бизнес произошли из-за судебных разбирательств по поводу работы частного крематория на Химмаше

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Автор: Татьяна Юстус
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