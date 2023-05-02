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«Проект законен»: владельцы первого частного крематория рассказали, с чем идут в суд

«Проект законен»: владельцы первого частного крематория рассказали, с чем идут в суд
Автор фото: @ mdjaff. Иллюстрация: ru.freepik.com

Конфликт, связанный с открытием первого частного крематория в Екатеринбурге, длится больше года. Жители соседних домов выступают в суде против реализации проекта. Его авторы утверждают: они не правы.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Первый частный крематорий в Екатеринбурге собираются открыть на месте похоронного бюро «Габбро» (ул. Димитрова, 72). Чиновники мэрии говорят, что не выдавали на него разрешение. А местные жители возражают против такого соседства. Их поддерживает депутат городской думы от КПРФ Виктор Сомиков. В настоящий момент стороны выясняют отношения в суде. Очередное заседание состоится 12 мая.

Позицию авторов проекта частного крематория опубликовал ЕАН. DK.RU выбрал главное:

  • Истцы утверждают: Роспотребнадзор выдал отрицательное санитарно-эпидемиологическое заключение на проект. Это не так.

У нас на руках есть положительные заключения и Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области, и регионального Управления Роспотребнадзора.

  • Истцы утверждают: крематорий будет хоронить прах. Это не соответствует действительности. Крематорий является местом предоставления услуги кремации, а не местом погребения. После выдачи урны близким участие крематория в процессе погребения прекращается, семья может выбрать любое место для упокоения.
  • Юридических препятствий для размещения крематория на этом месте нет, поскольку статус участка — земля категории СО-3.  

Возведенный ранее гараж был законен, а на последующее строительство на участке крематория отдельного разрешения не требовалось. Это подтверждено представленным в суде письмом из Министерства строительства Свердловской области.

Инициаторы проекта отмечают: до 2022 г. разрешения на строительство выдавал Минстрой. Сейчас эти полномочия возвращены Администрации Екатеринбурга. В марте они подали в мэрию заявление на выдачу разрешения на начало работ. Но ответа пока нет. 

Напомним, что крематорий строит компания «Апельсин-С» Анатолия Глухова. Его называют королем городской «похоронки» и выходцем из ОПС «Уралмаш». Известно, что для проекта уже завезли печи из Китая.

Автор: Виктория Говорковская
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