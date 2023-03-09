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Крематорий на Химмаше готовится к открытию, но жители и Роспотребнадзор против. Будет суд

Крематорий на Химмаше готовится к открытию, но жители и Роспотребнадзор против. Будет суд
Иллюстрация: ru.freepik.com

На месте похоронного бюро «Габбро» готовится к открытию частный крематорий. Мэрия разрешения не выдавала, местные жители такого соседства не хотят.

#СУДЫ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге по адресу Димитрова, 72 (на месте похоронного бюро «Габбро») готовится к запуску крематорий. Вот только разрешения на это мэрия не давала. Жители Химмаша пошли в суд, чтобы отменить строительство частного крематория.

По-тихому печи установить не удалось, жители соседнего частного сектора раскопали анонсы на профессиональных сайтах, проектные документы и пошли в суд. Процесс стартует сегодня. Об этом сообщает ТГ-канал «Бажовский сказ».

Представители собственников крематория говорят, что прах по ветру летать не будет — современные технологии делают процесс безвредным для экологии. Это придется доказать не только суду, но и Роспотребнадзору, который еще осенью выдал отрицательное заключение.

Ранее мы писали о том, что представители администрации Екатеринбурга не выдавали разрешения на запуск крематория. В мэрии также отметили, что к ним никто и не обращался по этому поводу.

Между тем в частный крематорий уже завезли печи, где будут сжигать тела умерших. Известно, что крематорий строит компания «Апельсин-С», которая принадлежит Анатолию Глухову. Его называют королем городской «похоронки» и выходцем из ОПС «Уралмаш». Печи для сжигания покойных привозят из Китая, а поставляет их крымская компания. Ее представитель рассказал E1.RU, что кремировать будут по новым технологиям, без выбросов и неприятного запаха.

Интересно, что в списке преступлений, которые вменяют в вину экс-главе МУГИСО Алексею Пьянкову, есть приготовление к получению взятки в особо крупном размере от компании, которая собиралась строить крематорий.

Читайте также на DK.RU: Зайдет ли «Баден» в Сысерть? Местные активисты против строительства комплекса.

Автор: Татьяна Юстус
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