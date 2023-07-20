Бассейн vs крематорий. Как пересеклись интересы таких разнонаправленных бизнесов?

Депутат Госдумы Андрей Альшевских решил проверить законность бассейна на крыше небоскреба. Андрей Гавриловский считает претензии следствием проигрыша по делу крематория на Химмаше.

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских от партии «Единая Россия» обратился в прокуратуру по поводу бассейна, построенного на крыше небоскреба «Высоцкий» в центре Екатеринбурга. Поводом стало «обращение от доброжелателя».

Более подробно: Альшевских взялся за проверку бассейна на крыше Высоцкого.

О том, что бассейн мог быть построен без разрешительных документов, заявил уральский юрист Николай Размочкин, именно он написал депутату. В разговоре с «Ъ-Урал» он пояснил, что обратился в региональный минстрой, администрацию Екатеринбурга, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, а также в прокуратуру, с целью выяснить — выдавалась ли разрешительная документация на оборудование бассейна на крыше небоскреба.

Вице-мэр Рустам Галямов в разговоре с журналистами предположил, что бассейн может быть временной конструкцией, для которой не нужно разрешение. «Мы на сегодняшний день не обладаем информацией, к нам не обращались, нужно понять, это объект капитального строительства или нет, и тогда решение будет принято. Вполне возможно, что все оформлено как временная конструкция. Тогда разрешение не требуется», — сказал он.

Андрей Гавриловский считает, что причин для ликвидации бассейна нет, а нападки на его бизнес произошли из-за судебных разбирательств по поводу работы частного крематория на Химмаше. Напомним, первый частный крематорий в Екатеринбурге собирались открыть на месте похоронного бюро «Габбро» (ул. Димитрова, 72). Чиновники мэрии заявили, что не выдавали на него разрешение. А местные жители возражали против такого соседства.

Их поддержал депутат городской думы от КПРФ Виктор Сомиков, он же является главным инженером ООО «Антей», которое связано с БЦ «Высоцкий». Крематорий строит компания «Апельсин-С» Анатолия Глухова. Его называют королем городской «похоронки» и выходцем из ОПС «Уралмаш».

Сейчас понятно стало, чем депутаты занимаются. Все дела переделали, теперь бассейны ликвидируют. Затейники такие. Нам нужно крематории строить, вот это важно. А бассейны… зачем? Вот будут москвичи приезжать, так вы ведите их в крематорий. Вам там проведут экскурсию и урну в качестве сувенира подарят, — прокомментировал ситуацию «Моментам» Андрей Гавриловский.

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