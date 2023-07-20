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Бассейн vs крематорий. Как пересеклись интересы таких разнонаправленных бизнесов?

Бассейн vs крематорий. Как пересеклись интересы таких разнонаправленных бизнесов?
Иллюстрация: arenda.visotsky-e.ru

Депутат Госдумы Андрей Альшевских решил проверить законность бассейна на крыше небоскреба. Андрей Гавриловский считает претензии следствием проигрыша по делу крематория на Химмаше.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских от партии «Единая Россия» обратился в прокуратуру по поводу бассейна, построенного на крыше небоскреба «Высоцкий» в центре Екатеринбурга. Поводом стало «обращение от доброжелателя».

Более подробно: Альшевских взялся за проверку бассейна на крыше Высоцкого.

О том, что бассейн мог быть построен без разрешительных документов, заявил уральский юрист Николай Размочкин, именно он написал депутату. В разговоре с «Ъ-Урал»  он пояснил, что обратился в региональный минстрой, администрацию Екатеринбурга, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, а также в прокуратуру, с целью выяснить — выдавалась ли разрешительная документация на оборудование бассейна на крыше небоскреба. 

Вице-мэр Рустам Галямов в разговоре с журналистами предположил, что бассейн может быть временной конструкцией, для которой не нужно разрешение. «Мы на сегодняшний день не обладаем информацией, к нам не обращались, нужно понять, это объект капитального строительства или нет, и тогда решение будет принято. Вполне возможно, что все оформлено как временная конструкция. Тогда разрешение не требуется», — сказал он.

Андрей Гавриловский считает, что причин для ликвидации бассейна нет, а нападки на его бизнес произошли из-за судебных разбирательств по поводу работы частного крематория на Химмаше. Напомним, первый частный крематорий в Екатеринбурге собирались открыть на месте похоронного бюро «Габбро» (ул. Димитрова, 72). Чиновники мэрии заявили, что не выдавали на него разрешение. А местные жители возражали против такого соседства.

Их поддержал депутат городской думы от КПРФ Виктор Сомиков, он же является главным инженером ООО «Антей», которое связано с БЦ «Высоцкий». Крематорий строит компания «Апельсин-С» Анатолия Глухова. Его называют королем городской «похоронки» и выходцем из ОПС «Уралмаш».

Сейчас понятно стало, чем депутаты занимаются. Все дела переделали, теперь бассейны ликвидируют. Затейники такие. Нам нужно крематории строить, вот это важно. А бассейны… зачем? Вот будут москвичи приезжать, так вы ведите их в крематорий. Вам там проведут экскурсию и урну в качестве сувенира подарят, — прокомментировал ситуацию «Моментам» Андрей Гавриловский.

Читайте также на DK.RU: В центре Екатеринбурга появится новый небоскреб. Возможно, с водопадом.

Автор: Татьяна Юстус
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