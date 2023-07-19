Альшевских взялся за проверку бассейна на крыше Высоцкого

Депутат-единоросс рассказал в своем телеграм-канале, что бассейн возведен без необходимых разрешений. Но они, как оказалось, были и не нужны.

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских заявил, что бассейн на крыше небоскреба «Высоцкий» был построен без необходимых разрешений. В своем телеграм-канале депутат опубликовал официальные ответы мэрии Екатеринбурга и областного Минстроя на запрос о законности бассейна, а также написал:

С прошлого лета на крыше «Высоцкого» работает бассейн. СМИ писали, что его обустраивали четыре года. И вот в июне получаю обращение от доброжелателя. Он озадачился, какое из ведомств одобрило перепланировку небоскреба, законно ли сделали саму купальню. Для прояснения ситуации передал письмо неравнодушного гражданина в мэрию и региональный Минстрой. Вот только обе структуры единогласно ответили, что работы не согласовывали. Ничего не оставалось, как задействовать прокуратуру. Ждем-с ее реакцию.

Вопрос порталу Е1 прокомментировал Рустам Галямов, замглавы Екатеринбурга:

— Для начала нужно понять, это объект капитального строительства, который должен был получать разрешительную документацию, или временная конструкция. Мы на сегодняшней день такой информацией не обладаем. К нам застройщик не обращался. Но вполне возможно, что все это оформлено как временная конструкция, и тогда разрешение не требуется.

Андрей Гавриловский, владелец «Высоцкого», заявил, что бассейн на крыше высотки на самом деле оформлен как временная конструкция, поэтому компания не обращалась за разрешениями на строительство.

Напомним, единственный в России бассейн на крыше небоскреба открылся в Екатеринбурге в июне 2022 г. Он быстро стал одним из символов города. Купаться в нем можно в любую погоду, температуру воды поддерживают комфортной в любое время года.

Читайте также: В Екатеринбурге выбрали, каким быть «Высоцкому — 2»