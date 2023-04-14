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В Екатеринбурге выбрали, каким быть «Высоцкому – 2»

В Екатеринбурге выбрали, каким быть «Высоцкому – 2»
Иллюстрация: Официальная документация проекта

Мэрия выбрала проект архитектурного бюро «Старт», принадлежащего бывшему главному архитектору города Андрею Молокову. Многоэтажка получит название «Парус», в ней почти не будет офисов.

#НОВОСТИ

Власти Екатеринбурга утвердили проект планировки территории в границах пр. Ленина – ул. Карла Либкнехта – ул. Красноармейская – ул. Малышева. В этом квартале вскоре начнется строительство небоскреба «Высоцкий – 2» по проекту архитектурного бюро «Старт» экс-главного архитектора города Андрея Молокова. Многоэтажка получит название «Парус».

Спасибо большое городу, что помогают продвигать этот проект. После того как получим Градостроительный план земельного участка, можно будет делать эскизный проект и отправляться на согласование в Москву, — рассказал девелопер проекта Андрей Гавриловский.

Небоскреб будет состоять из многофункционального комплекса с гостиницей, офисов в нем будет мало, они займут в основном первые этажи. На верхних этажах будет работать большой развлекательный центр, предусматривающий шесть бассейнов (три открытых и три закрытых), рестораны с кухнями разных стран.

Сумму, в которую обойдется строительство, Андрей Гавриловский не называет, уточняя, что итоговая стоимость будет зависеть от поставок оборудования и стройматериалов. По предварительным подсчетам, на проект потребуется не менее $150 млн.

Напомним, в октябре 2022 г. Андрей Гавриловский вынес на Градсовет сразу 10 вариантов небоскребов.

Ранее DK.RU писал, что в Екатеринбурге в этом году все же начнутся работы над новым залом Филармонии. К ним планировали приступить еще в 2020 г., но сначала помешал ковид, а потом СВО. Глава города Алексей Орлов подтвердил, что в бюджете на 2023 г. заложено 150 млн руб. на проектирование зала. Зала по проекту бюро Захи Хадид городу ждать, однако, не стоит — компания отказалась работать в России.

Автор: Александра Клименко
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