Шведская компания продала треть российского бизнеса, управляющего фэшн-ритейлерами

В Eastnine AB видят риски в завершении сделки из-за «неопределенности», в том числе из-за риска дальнейших санкций и нового закона, позволяющего изымать активы иностранных компаний.

Шведская компания Eastnine AB заявила о продаже 36% в российском ритейлере Melon Fashion Group (MFG), который управляет модными брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela, за 15,6 млрд руб. Покупателем выступает российская компания ООО «Гем инвест», пишут Ведомости. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение двух недель. Компания уже получила одобрение ФАС и правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Однако в Eastnine видят риски в завершении сделки из-за «неопределенности», в том числе из-за риска дальнейших санкций и действий со стороны властей. Помимо этого, сделка будет подвержена влиянию валютного курса до тех пор, пока не будет произведен обмен, так как доля будет оплачена в рублях.

Ранее на активы претендовала АФК «Система». В октябре 2022 г. Eastnine подписала с ней обязывающее соглашение о приобретении у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding, а также группы частных инвесторов 47,7% акций MFG. Сумма сделки составляла 15,8 млрд руб. Тогда ожидалось, что она будет закрыта до конца 2022 г. Затем в АФК «Система» заявили о готовности выкупить до 100% уставного капитала компании.

В марте 2023 г. пресс-служба Eastnine сообщила о расторжении сделки из-за невыполнения условий соглашения. В пресс-службе АФК «Система», в свою очередь, также отметили, что соглашение было расторгнуто по обоюдному решению.

В середине 2022 года Melon Fashion Group заявила о решении по увеличению форматов всех брендов своего портфеля для реализации стратегических планов по экспансии в РФ, рассказывал DK.RU. В компании тогда сообщали, что работа ведется над расширением ассортимента и новыми линиями одежды и аксессуаров для увеличения площадей магазинов: Zarina — до 600-800 кв. м, befree — до 2 500 кв. м, Love Republic — до 500-700 кв. м, sela — до 700–900 кв. м.