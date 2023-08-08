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Основатель аптечной сети «Фармленд» займется производством корма и лакомств для животных

Основатель аптечной сети «Фармленд» займется производством корма и лакомств для животных
Иллюстрация: pxhere.com

Товары под брендами Meatbeat и Cats&pets появятся на маркетплейсах уже в августе, а в крупных торговых сетях и зоомагазинах осенью этого года. Инвестиции в проект составляют десятки миллионов рублей.

#ПОТРЕБЛЕНИЕ#НОВОСТИ

Один из основателей аптечной сети «Фармленд» Олег Муров и совладельцы косметической компании Fabrik Cosmetology займутся производством лакомств и товаров для домашних питомцев, пишет «Коммерсант».

Предприниматели создали ООО «Домашний питомец», где 40% акций принадлежит Олегу Мурову. Компания уже получила декларацию о соответствии на корма животного происхождения и сушеные лакомства с говядиной.

«Домашний питомец» закрепило за собой товарный знак Meatbeat и подала заявку на регистрацию бренда Cats&pets. Олег Муров рассказал, что выпуск продукции будет осуществляться на арендованной площадке:

Пока идет техническая отладка всех процессов. Первые товары появятся на маркетплейсах в августе этого года, осенью начнутся поставки в крупные федеральные сети и зоомагазины.

Предприниматель не уточнил объем инвестиций и лишь отметил, что речь идет о десятках миллионов рублей.

По данным NielsenIQ, объём индустрии товаров для домашних питомцев за первые полгода 2023 г. в РФ вырос на 12,3% в денежном выражении. Ведущую роль на рынке лакомств для животных играют компании из Китая. По данным аналитиков, рынок стал привлекателен после ухода из России американских и европейских производителей.

Ранее DK.RU рассказывал, что в 2022 г. в России начались перебои с поставками кормов для домашних питомцев. Особенно остро встала проблема со специализированными ветеринарными кормами. Эксперты рассказывали, что рынок кормов и лакомств для кошек и собак в РФ поделен неравномерно. Около 50% отведено «Марсу», 11-15% занимает компания Nestle, а оставшаяся доля, более 30%, отдана небольшим производителям.

Автор: Екатерина Тарханова
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