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Планы изменились. Bacardi нарастила продажи алкоголя в России до $169 млн

Планы изменились. Bacardi нарастила продажи алкоголя в России до $169 млн
Иллюстрация: pxhere.com

Американская компания по продаже алкогольных напитков обещала присоединиться к санкциям и прекратить экспорт и инвестиции в Россию, однако Bacardi не только сохранила поставки, но и нарастил выручку.

#САНКЦИИ#ПОТРЕБЛЕНИЕ#НОВОСТИ

Американский производитель алкогольных напитков — компания Bacardi продолжила вести бизнес в России, несмотря на заявления о приостановке работы в РФ из-за ситуации вокруг Украины.  

Как пишет «Газета.RU» со ссылкой на The Wall Street Journal, американская компания не только сохранила поставки алкоголя в Россию, но и увеличила выручку Bacardi Rus на 8,5% до 30 млрд руб. по итогам 2022 г.  

WSJ выяснили, что по данным российской таможни, за последние 12 месяцев Bacardi Rus импортировала алкогольную продукцию на $169 млн.  

Издание отмечает, что компания не выполнила обещания по заморозке экспорта и инвестиций в Россию. Bacardi нарастила продажи и прибыль воспользовавшись свободной нишей после того, как другие иностранные бренды ушли с российского рынка. В частности, компания продолжает поставки в Россию водки Grey Goose, джина Bombay Sapphire, рома Bacardi и др. продукты.  

Ранее DK.RU рассказывал, что поставки импортного пива в 2023 г. выросли на 20% в сравнении с допандемийным 2019-м. После событий февраля 2022 г. и ужесточения западных санкций импорт пива в РФ приостановили компании из Великобритании, США и Канады, однако Германия, Бельгия и Чехия нарастили экспорт.  

Так, крупнейшим поставщиком пива в Россию остается Германия. Согласно имеющимся данным, импорт пива из Германии вырос на 46,4% по сравнению с прошлым годом и достиг 102,7 миллиона литров. Поставки из Бельгии удвоились, составив 19,4 миллиона литров, из Чехии — увеличились на 32,4%, достигнув 19,2 миллиона литров.    

Автор: Екатерина Тарханова
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