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Неподсанкционное пиво: крупнейшими поставщиками в Россию стали Германия, Бельгия и Чехия

Неподсанкционное пиво: крупнейшими поставщиками в Россию стали Германия, Бельгия и Чехия
Иллюстрация: spnews.io

Поставки импортного пива в 2023 г. выросли на 20% в сравнении с допандемийным 2019-м. Основной объем импорта осуществляется крупнейшими российскими ритейлерами.

#ПИВОВАРЫ#ИМПОРТ#НОВОСТИ

С января по июнь 2023 года импорт пива в Россию продолжил рост: поставки оказались на 20,8% и 4,7% выше, чем за первые полугодия 2019 и 2020 гг. соответственно, пишет портал Моллы со ссылкой на газету Коммерсант. Тем не менее, показатель остается на 19% ниже, чем в январе-июне 2021 г. 

После событий февраля 2022 года и ужесточения западных санкций импорт пива в РФ приостановили компании из Великобритании, США и Канады. В SWAM Group подсчитали, что объем поставок пива сократился на 30-35% в 2022 г.

В первой половине 2023 г. крупнейшим поставщиком пива в Россию остается Германия. Согласно имеющимся данным, импорт пива из Германии вырос на 46,4% по сравнению с прошлым годом и достиг 102,7 миллиона литров. Поставки из Бельгии удвоились, составив 19,4 миллиона литров, из Чехии — увеличились на 32,4%, достигнув 19,2 миллиона литров. Импорт пива из Китая вырос более чем в два раза и составил 8,4 миллиона литров, что позволило этой стране занять четвертое место. Литва вышла из первой пятерки поставщиков, после того как ее поставки упали в 2,6 раза, до 4,4 миллиона литров.

На сегодняшний день основной объем импорта осуществляется крупнейшими ритейлерами, в том числе сетями под управлением X5, Магнита, Красного & Белого и Бристоля.

Между тем пивной концерн Carlsberg договорился о продаже своего бизнеса в России, рассказывал ранее DK.RU. Датский пивоваренный гигант не раскрывает покупателя российских активов, но подчеркивает, что сделка была очень сложной и сроки ее завершения остаются неопределенными. Ее главным активом является пивоваренная компания «Балтика», у которой в стране восемь заводов. Carlsberg в России выпускает пиво под брендами «Балтика», «Арсенальное», Tuborg, Holsten и другими.

Автор: Андрей Широков
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