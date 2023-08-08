В Екатеринбурге состоится международный форум о развитии промышленного строительства

Участники обсудят, какие меры, в частности, на законодательном уровне, необходимо предпринять для решения системных проблем в строительстве и проектировании промышленных объектов.

28 сентября 2023 г. в Екатеринбурге состоится всероссийский и международный форум о развитии промышленного строительства и проектирования Industrial construction/Industrial design (ICID forum – 2023).

На сайте стройпромка.рф открыта регистрация представителей промышленных предприятий, строительных и проектных компаний. География форума включает десятки разных регионов России и страны СНГ.

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ провести комплексную ревизию регулирования в промышленном строительстве. В Правительстве РФ заявили: к 2030 году сроки строительства промышленных объектов должны сократиться на 40%, затраты на строительство — на 20%.

Каждый участник форума может заявить о том, какие проблемы препятствуют сокращению сроков строительства объктов, какие трудности мешают успешному развитию промышленного строительства и проектирования? Какие меры, в частности, на законодательном уровне, необходимо предпринять для решения системных проблем в строительстве и проектировании промышленных объектов?

Все инициативы участников форума будут отражены в итоговой резолюции и оценены представителями исполнительных органов власти.

Как известно, в Правительстве РФ существует «дорожная карта», посвященная совершенствованию промышленного строительства. На форуме мы будем разбираться с главной задачей: что еще сегодня необходимо сделать, чтобы строительство и проектирование промышленных объектов шло быстрее, проще и выгоднее, согласно наказам Президента России, — говорит Денис Снетков, СРО «Уральское объединение строителей и СРО «Лига проектных организаций.

Заказчики смогут обменяться опытом со спикерами. А подрядным организациям будет полезно узнать о будущих объектах, видах работ, которые спикеры готовы передать для подряда, о требованиях к исполнителям, работе тендерной системы.

Среди спикеров — представители «Трансмашхолдинга», «Центрального проектно-технологического института» (входит в ТВЭЛ «Росатома»), «ТИТАН-2», «Башнефти», АО «НИПИГАЗ», ПАО «РусГидро», «Россети Урал», АО «Саханефтегазсбыт», «Башкирэнерго», «Пермского завода «Машиностроитель», «Объединенных электротехнических заводов», «Инженерно-Строительной Компании» объединенной компании «РУСАЛ», горно-металлургической компании «Северсталь», металлургического холдинга «Новосталь М», инжиниринговой компании «ПроТех Инжиниринг» группы компаний «ЕвроХим», зарубежные заказчики из «Алматинского завода тяжелого машиностроения» и «БЕЛГАЗСТРОЙ холдинг».

Организаторы форума — СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций, соорганизаторы компания «К4», «Центр стратегических разработок» при поддержке Минпромторга России, Российского союза промышленников и предпринимателей, Международного строительного чемпионата. Участие бесплатное.

Напомним, 14 сентября в Екатеринбурге пройдет «Национальный рекламный форум Регионы». Более 800 участников рекламного рынка со всей страны соберутся, чтобы обсудить ключевые вопросы индустрии. Форум состоится 14 сентября в МВЦ Екатеринбург Экспо.

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