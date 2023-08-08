Рестораторы предупредили о росте цен на суши и роллы на 25%

С марта 2022 г. наблюдается резкий рост цен на лососевые. Средняя закупочная цена форели выросла с 1329 руб. за килограмм до 1500 руб., а семги — с 1535 до 1600 руб./кг.

Сети доставки суши и роллов сообщили о росте закупочных цен рыбы, риса и курицы, пишет «Коммерсант». На этом фоне неизбежно повышение цен на продукцию ресторанов.

В сети доставки «Ёбидоёби» изданию рассказали, что испытывают проблемы с поставками рыбы, курицы и кальмара. Трудности связаны с западными санкциями в отношении России и увеличении спроса на продукцию отечественных поставщиков.

Средняя закупочная цена форели выросла с 1329 руб. за килограмм до 1500 руб., а семги — с 1535 до 1600 руб./кг. С марта 2022 г. наблюдается резкий рост цен на лососевые. Из-за санкций стало невозможно покупать красную рыбу в Чили и Норвегии, поэтому нагрузка легла на отечественных и белорусских производителей рыбы, которые значительно подняли цены на поставку товара.

В компании «Ёбидоёби» добавили, что цены на дальневосточный минтай в 2023 г. выросли на 15,7%, на сельдь — на 12,7%, на камбалу — на 47,1%. Среди дефицитных товаров также назвали кальмара:

Проблемы с его поставками вызваны не только санкциями, но и плохим уловом. С января 2022 г. цены на замороженные кальмары выросли почти на 20%, — заявили в компании.

Управляющий партнер сети «Моремания» Артем Ломизе объяснил, что рост цен на отечественную рыбу даже при хорошем улове закономерен. В России ее только добывают, но не перерабатывают:

Минтай, скорее всего, покупается в переработанном виде. И это не наш минтай, а китайский. Исторически складывалось так, что у отечественных предприятий нет мощностей по его переработке. Минтай уходит в Китай, там перерабатывается и потом импортируется в Россию. Сейчас курс доллара не очень хорош, и цена в рублях на любую импортную продукцию повышается.

Также выросли цены на курицу, стоимость филе, которое востребовано в суши-бизнесе, превышает 280 руб./кг.

Омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов говорит, что повышение ценников на продукцию ресторанов неизбежно, причем оно будет серьезное и может испугать аудиторию служб доставки:

Суши и роллы могут подорожать минимум на 25%. Сначала будет отток потребителей из-за повышения цены — потом они вернутся. Альтернативы нет. Дело в том, что отечественные производители рыбы решили не демпинговать, раз курс доллара дернул вверх, раз стоимость зарубежной продукции выросла, они стали поднимать цену на свои товары, — отметил он.

Ранее DK.RU рассказывал, что цены на курятину в России в июле превысили исторический максимум. Причиной стало в том числе ограничение поставок курицы из Белоруссии. Нынешняя цена 1 кг курятины в рознице составляет 196,93 руб., что является рекордом.