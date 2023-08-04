Белоруссия оставит Россию без курицы: цены на курятину достигли исторического максимума

В Россельхознадзоре заверили, что российские производители полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. Нынешняя цена 1 кг курятины в рознице в 196,93 руб. является историческим максимумом.

Цены на курятину в России в июле превысили исторический максимум. Причиной стало в том числе ограничение поставок курицы из Белорусии. После требований Александра Лукашенко сдержать цены на внутреннем рынке с Беларусь 1 августа ограничила экспорт мяса птицы, сообщает Forbes. Выдача сертификатов на экспорт тушек цыплят-бройлеров и их частей приостановлена в целях насыщения внутреннего рынка, подтверждает департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхозпрода. Подчеркивается, что ограничения не распространяются на поставки в Китай и продукцию холдинга «Серволюкс Агро» (бренд «Петруха»).

По данным аграрного агентства, Белоруссия поставляет в Россию около 10 000 т мяса птицы в месяц, что не превышает 2,5% от всего объема российского рынка (за год в России производится 5 млн т). По данным участников рынка, импорт в Россию мяса птицы из всех стран вырос на 21% (до 61 900 т), объем потребления за этот период увеличился на 3,2% ( до 1,26 млн т). В Россельхознадзоре заверили, что российские производители полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка, экспортируя избыточные объемы, в том числе в Белоруссию.

В Национальном союзе мясопереработчиков (НСМ) связали ограничения с Играми стран СНГ, начавшимися 4 августа, во время которых спрос на продукты на внутреннем рынке может увеличиться. Так, осенью 2022 г. Белоруссия временно запрещала экспорт мясо-молочной продукции после требования президента страны Александра Лукашенко удержать внутренние цены на продукты питания.

В реальности ограничение экспорта может быть вызвано предполагаемой вспышкой птичьего гриппа на некоторых птицефабриках Белоруссии, которая могла привести к снижению производства, считают эксперты. Минск традиционно о фактах таких вспышек официально не сообщает.

Один из источников издания предупредил, что сокращение импорта может дополнительно повлиять на цены на курятину в России. По данным Росстата, с декабря цены на нее и так выросли на 11,42%. Нынешняя цена 1 кг курятины в рознице в 196,93 руб. является историческим максимумом, отметил директор «Яков и партнеры» Олег Шендерюк. Вспышки птичьего гриппа в России снизили поголовье птицы с марта 2023 г. на 11 млн и были введены ограничения на поставки из Казахстана.

Госдума в октябре рассмотрит законопроект «О внесении изменения в статью 10 закона РФ «О защите прав потребителей», в котором предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за 1 кг или 1 л, рассказывал DK.RU. Законопроект получил положительный отзыв правового управления Государственной думы.