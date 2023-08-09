Театр «Шарманка» выселяют с площадки краеведческого музея

Год назад был заключен договор, по которому театр стал размещаться в подвале здания на ул. Ленина 69/10, а министерство культуры области обещало посодействовать, чтобы он был пролонгирован.

Об этой ситуации в своих соцсетях написала режиссер и основатель театра Лариса Абашева. Она разместила скан ответа министерства культуры Свердловской области на просьбу посодействовать в пролонгации договора со Свердловским областным краеведческим музеем им. О.Е. Клера. В прошлом году DK.RU писал, что такие договоренности с минкультом были.

В официальном письме за подписью министра культуры Светланы Учайкиной говорится, что госорган не имеет право вмешиваться в хозяйственную деятельность подведомственного учреждения. Но действия арендаторов вызывают беспокойство минкульта — в связи с тем, что в здании режимного объекта, где хранятся музейные предметы, нельзя хранить легковоспломеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с горючими газами и др.

Представители театра считают, что претензия связана с работой волонтерской организации «Дыхание Родины», которая собирает и передает помощь участникам СВО. Лариса Абашева, которая также является ее создателем, сейчас находится в зоне проведения спецоперации. И.о. директора театра «Шарманка» Александра Толмачева в соцсетях организации подтвердила, что до отправки фуры гуманитарный груз приходилось временно складировать на площадке на Ленина. Но после того как волонтерам сделали замечание, удалось найти другую площадку для хранения груза.

Ситуацию прокомментировали в департаменте информполитики Свердловской области. Там уточнили, что между музеем и Театром «Шарманка» действительно был подписан договор о совместной деятельности. При этом, помещения Свердловского областного краеведческого музея никогда не сдавались в аренду общественной организации «Дыхание Родины».

Договор о совместной деятельности между музеем и Театром «Шарманка» предполагал организацию и проведение мероприятий в области культуры — лекций, выставок, спектаклей — в целях создания условий по вовлечению в активную общественную жизнь людей с ограниченными возможностями, обеспечения им доступа к культурным ценностям, раскрытия их творческого потенциала. Срок этого соглашения истек в апреле 2023 года. В связи с тем, что никаких совместных акций театром «Шарманка» на протяжении длительного времени не инициировалось и не проводилось, музей посчитал заключение нового соглашения нецелесообразным. При этом у Свердловского областного краеведческого музея есть большой портфель собственных проектов, в том числе и в сфере инклюзии, которые ожидают своего воплощения. По имеющейся информации, представителям организации «Дыхание Родины» было предложено обратиться в установленном порядке в соответствующие ведомства с просьбой о подборе помещения для осуществления своей волонтерской деятельности. В Свердловской области давно действует такая мера поддержки НКО, — уточнили в ДИПе.

Как ранее писал DK.RU, театр «Шарманка» работает в Екатеринбурге с 2003 г. Сначала он существовал на базе ДК «Эльмаш», но в 2012 г. его попросили съехать, с тех пор представления проходят на арендованных площадках. Театр находится на самообеспечении и существует уже практически 20 лет.

В прошлом году DK.RU опубликовал большое интервью с Ларисой Абашевой.