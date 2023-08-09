Средний чек 430 руб. Цены на такси в России достигли максимума за 10 лет

Участник рынка говорят, что за последний год цены на поездки в такси выросли примерно на 25% в регионах России и на 40% в Москве. Причем с 1 сентября ожидается очередной рост минимум на 30%.

Стоимость поездки на такси достигла максимума с 2014 г., пишет РБК. Из данных Росстата следует, что в июне цена достигла 32,53 руб. в расчете на 1 км пути.

Цена на поездки в такси, по данным ведомства, непрерывно дорожает с апреля 2021 г. Самый большой рост цен произошел в первой половине 2023 г., тогда они выросли на 4%.

Пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников говорит, что стоимость поездки на такси выросла сильнее, чем указывает Росстат. По его данным, цены выросли примерно на 25% в регионах России и на 40% в Москве.

По данным сервиса «Чек Индекс», средний чек поездки на такси составляет 435 руб. При этом средняя стоимость поездки на такси по Москве достигает 771 руб.

Среди причин роста цен на услуги такси в сервисе «Максим» называют подорожание автомобилей. Так, средняя цена импортного автомобиля с февраля 2022 г. по июнь 2023 г. выросла на 57%, до 2,1 млн руб. Российские авто подорожали на 25%, до 970,1 тыс. Павел Стенников говорит, что самые бюджетные автомобили, которые три года назад стоили менее 1 млн руб., подорожали минимум в два раза.

Представитель сервиса «Ситимобил» рассказал, что цены на такси поднимаются из-за роста затрат на обслуживание машин. Он также добавил, что стоимость поездок на такси будет расти:

С сентября 2023 года подорожание услуг такси составит до 30%. Это связано с новым законом о такси и сложностями, которые придут на рынок вместе с ними.

Павел Стенников напомнил, что с 1 сентября 2023 г. в России в силу вступит закон, который обяжет водителей такси иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков. Такой страховой полис стоит в 10-12 раз дороже стандартного автострахования.

Ранее DK.RU рассказывал, что сервисы вынуждены повышать цены из-за подорожания автомобилей и их обслуживания, роста цен на бензин и ОСАГО.