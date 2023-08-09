Производители чая и кофе предупредили о росте цен с сентября 2023 г.

Высокая волатильность рубля и рост стоимости импортного сырья вынуждает производителей повышать отпускные цены. По их словам, стоимость чая и кофе на 80% зависит от импортных составляющих.

Крупные производители чая и кофе с сентября повысят отпускные цены для ритейлеров на 6-9%, пишет «Коммерсант». По информации издания, о подорожании предупредил, например, производитель чая и кофе «Май», который выпускает продукцию под брендами «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso.

В компании объяснили, что сложная ситуация сложилась в связи с высокой волатильностью рубля и ростом затрат на импорт сырья:

Доля импортируемого сырья и материалов в себестоимости превышает 80%. Повышение цен будет проходить постепенно, чтобы избежать резкого скачка.

Уведомления о повышении цен ритейлерам отправили также производители брендов Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick, а также Greenfield, Tess, Jardin. Они планируют увеличить стоимость продукции на 4-5%. Главной причиной повышения цен называется подорожание сырья на мировых рынка примерно на 20% с начала 2023 г.

Собеседник издания также отметил, что сейчас на рынке заканчиваются запасы зерен кофе и чая, закупленные по курсу доллара в 75 руб. Эксперт допустил, что к зиме продукция может подорожать на 20%.

Ранее DK.RU рассказывал, что производитель чая и кофе JDE Peet's уберет с российского рынка популярные бренды Jacobs, L'Or, Tassimo, Pickwick. Предполагается, что их заменят на местные аналоги.