Jacobs, L'Or и Pickwick: международные бренды уберут и заменят местными

JDE Peet's заменит все любимые россиянами международные марки продукции на российском рынке местными из-за убытков, понесенных в первой половине 2023 г.

Производитель кофе и чая JDE Peet's находится в процессе вывода международных брендов с российского рынка, сообщает пресс-служба компании. Производитель отмечает, что с начала вооруженного конфликта на Украине в 2022 г. стремится обеспечить ситуацию, при которой бизнес в России функционировал бы как самостоятельный настолько, насколько это возможно. Но убытки, понесенные первой половине 2023 г., заставили его поменять планы.

Согласно отчету, в результате ребрендинга на российском рынке компания потеряла в первом полугодии более €185 млн. Ожидается, что прибыль компании в РФ во втором полугодии будет значительно ниже.

JDE Peet's владеет популярными в России брендами Jacobs, L'Or, Tassimo, Pickwick и другими. Предполагается, что их заменят на местные аналоги. Производитель кофе и чая снизил целевой показатель прибыли из-за неопределенности на фоне перехода на локальные бренды в России.

Генеральный директор компании Фабьен Саймон 2 августа в беседе с инвесторами заявил, что фирма не планирует полностью уходить из России, поскольку несет этическую ответственность перед своими сотрудниками по всему миру, включая более 900 человек, работающих в РФ.

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