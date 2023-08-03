Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.08
91,77
100,69
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Jacobs, L'Or и Pickwick: международные бренды уберут и заменят местными

Jacobs, L'Or и Pickwick: международные бренды уберут и заменят местными
Иллюстрация: tastingtable.com

JDE Peet's заменит все любимые россиянами международные марки продукции на российском рынке местными из-за убытков, понесенных в первой половине 2023 г.

#НОВОСТИ

Производитель кофе и чая JDE Peet's находится в процессе вывода международных брендов с российского рынка, сообщает пресс-служба компании. Производитель отмечает, что с начала вооруженного конфликта на Украине в 2022 г. стремится обеспечить ситуацию, при которой бизнес в России функционировал бы как самостоятельный настолько, насколько это возможно. Но убытки, понесенные первой половине 2023 г., заставили его поменять планы.

Согласно отчету, в результате ребрендинга на российском рынке компания потеряла в первом полугодии более €185 млн. Ожидается, что прибыль компании в РФ во втором полугодии будет значительно ниже.

JDE Peet's владеет популярными в России брендами Jacobs, L'Or, Tassimo, Pickwick и другими. Предполагается, что их заменят на местные аналоги. Производитель кофе и чая снизил целевой показатель прибыли из-за неопределенности на фоне перехода на локальные бренды в России. 

Генеральный директор компании Фабьен Саймон 2 августа в беседе с инвесторами заявил, что фирма не планирует полностью уходить из России, поскольку несет этическую ответственность перед своими сотрудниками по всему миру, включая более 900 человек, работающих в РФ.

В июле владелец Zewa и Libresse продал предприятия экс-производителю соков «Нидан». Шведская компания Essity управляла двумя фабриками в Тульской области и предприятием в Ленинградской, но решила уйти из-за «ухудшения условий ведения бизнеса», рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • Мэрия все же расселит самый депрессивный дом ЕкатеринбургаМэрия все же расселит самый депрессивный дом Екатеринбурга
  • Сельская ипотека: как купить «домик в деревне» в 2023 г.Сельская ипотека: как купить «домик в деревне» в 2023 г.
  • Цифровой рубль, новые правила ОСАГО, повестки по мобилизации. Что изменится с 1 августа?Цифровой рубль, новые правила ОСАГО, повестки по мобилизации. Что изменится с 1 августа?
  • «Держать не вариант». Антон Силуанов объяснил, почему рубль резко упал«Держать не вариант». Антон Силуанов объяснил, почему рубль резко упал
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.