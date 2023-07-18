Владелец Zewa и Libresse продал предприятия экс-производителю соков «Нидан»

Шведская компания управляла двумя фабриками в Тульской области и предприятием в Ленинградской области, но решило уйти из-за «ухудшения условий ведения бизнеса».

Шведская компания Essity (производитель подгузников Libero, прокладок Libresse и туалетной бумаги Zewa) завершила продажу своего бизнеса в России для ООО «Новые технологии», которым владеет Игорь Шилов, пишет Коммерсантъ. Стоимость сделки — 1,2 млрд шведских крон, или около 10 млрд руб. по текущему курсу ЦБ, активы оплачены наличными, без привлечения заемных средств, отмечается в сообщении.

В России Essity выпускает гигиеническую продукцию под брендами Zewa, Tork, Libresse и Tena. По собственным данным, управляет двумя фабриками в Тульской области и предприятием в Ленинградской области. После начала СВО в апреле 2022 г. Essity объявила об уходе из России из-за «ухудшения условий ведения бизнеса», рассказывал DK.RU.

В 2022 г. на Россию пришлось около 2% чистой выручки Essity, по сравнению с предыдущим городом выручка ООО «Эссити» снизилась на 10,3%, до 28,34 млрд руб., чистая прибыль была 3,61 млрд руб. В EMC и российском Essity оперативные комментарии не предоставили.

Игорь Шилов известен как один из основателей производителя соков «Нидан». На конец 2006 г. доля компании на российском рынке оценивалась в 18%, а источники говорили об интересе PepsiCo к покупке «Нидана». В 2007-м владеющий 55% «Нидана» Шилов продал с остальными акционерами более 75% британскому фонду Lion Capital за $530 млн. А в 2010 г. «Нидан» выкупила Coca-Cola.